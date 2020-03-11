Карантин в Украине: как будут работать детские сады

В Украине объявлен карантин из-за коронавируса (фото: РБК-Украина)

В Украине из-за карантина не будут работать образовательные заведения и детские сады

Карантин в Украине из-за коронавируса объявили на заседании Кабмина 11 марта. Он предусматривает закрытие учебных заведений и дошкольных учреждений, а также запрет на массовые мероприятия. Детские сады должны быть закрыты с 12 по 27 марта. Сейчас украинцы очень озабочены тем, что же будет с детскими садами, и куда же "пристроить" детей, если бабушек и дедушек нет. Все подробности читайте в материале Styler.

Итак, на данный момент 11 марта, полная картина, что же будет с детскими садиками - не ясна. Кабинет министров должен полностью разъяснить свое решение для родителей. Предварительно решили так: у кого есть возможность - оставляет детей дома, у кого еее нет - продолжает водит в сад.

"В частности, будет временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования. В детских садах. В художественных, спортивных школах и других", - ранее сказал мэр Киева Виталий Кличко.

Интересно, что если с государственными садами в принципе все ясно, то, что же будет с частными дошкольными учреждениями. В одной из "родительских групп" на Facebook задали такой вопрос и получили на него ответ от мам-украинок.

Некоторые женщины написали, что их частные сады не закрывают, там просто усилили санитарный контроль, другие же ответили, что учреждения все-таки закрывают.

Скриншот поста (Facebook)

Наш поки не закривають, невеликий - 36 діток, кварцуються кімнати.

Наш не закривають.

На брифинге сказали, что должны закрыть все независимо от формы собственности. Посмотрим.

Нет. Вроде, кварцуют.

Скриншот комментариев (Facebook)

Как мы ранее писали, в Украине начали дезинфицировать остановки и детские площадки.