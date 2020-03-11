Карантин в Украине: как будут работать детские сады

В Украине из-за карантина не будут работать образовательные заведения и детские сады
Карантин в Украине из-за коронавируса объявили на заседании Кабмина 11 марта. Он предусматривает закрытие учебных заведений и дошкольных учреждений, а также запрет на массовые мероприятия. Детские сады должны быть закрыты с 12 по 27 марта. Сейчас украинцы очень озабочены тем, что же будет с детскими садами, и куда же "пристроить" детей, если бабушек и дедушек нет. Все подробности читайте в материале Styler.
Итак, на данный момент 11 марта, полная картина, что же будет с детскими садиками - не ясна. Кабинет министров должен полностью разъяснить свое решение для родителей. Предварительно решили так: у кого есть возможность - оставляет детей дома, у кого еее нет - продолжает водит в сад.
"В частности, будет временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования. В детских садах. В художественных, спортивных школах и других", - ранее сказал мэр Киева Виталий Кличко.
Интересно, что если с государственными садами в принципе все ясно, то, что же будет с частными дошкольными учреждениями. В одной из "родительских групп" на Facebook задали такой вопрос и получили на него ответ от мам-украинок.
Некоторые женщины написали, что их частные сады не закрывают, там просто усилили санитарный контроль, другие же ответили, что учреждения все-таки закрывают.
Скриншот поста (Facebook)
Скриншот комментариев (Facebook)
Как мы ранее писали, в Украине начали дезинфицировать остановки и детские площадки.