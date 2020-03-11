Карантин в Україні: в яких містах відмовилися закривати школи і садки

Карантин в Україні через спалах коронавіруса в світі запровадили на три тижні з 12 березня по 3 квітня. У зв'язку з цим Кабмін розпорядився закрити навчальні заклади в країні, а в Міністерстві освіти і науки уточнили, кого саме торкнуться обмеження.

У відомстві наголосили, що тритижневий карантин вводиться в усіх навчальних закладах незалежно від форми власності та сфери управління:

дошкільної,

загальної середньої,

позашкільної,

професійної (професійно-технічного),

фахової передвищої,

вищої,

післядипломної освіти.

"Карантин триватиме три тижні - з 12 березня по 3 квітня 2020 року. Строки карантину можуть змінитися в залежності від епідеміологічної ситуації в Україні. Під час карантину учням і студентам забороняється відвідувати навчальні заклади", - зазначено в публікації.

Також, згідно з рекомендаціями міністерства, в навчальних закладах варто відмовитися від проведення та участі в масових заходах у приміщеннях та на території навчальних закладів, у тому числі пробного зовнішнього незалежного оцінювання, олімпіад, змагань, конкурсів, виставок тощо.

Треба сказати, що обмеження повинні застосовуватися у всіх структурах, підпорядкованих міністерству, однак приватні організації мають право продовжувати роботу і вводити карантин на свій розсуд. Так, у містах закривають школи, виші, садки, гуртки ЦДЮТ, музичні школи, але приватні дитячі гуртки продовжують працювати.

Крім того, не у всіх містах школи зупинять навчальний процес. У Харкові оголосили про введення тритижневого карантину у закладах з масовим перебуванням людей, водночас школи та дитсадки не будуть закривати.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Геннадій Кернес.

"Причина перша - за останні 20 днів ми спостерігаємо зниження рівня захворюваності на ГРВІ у школах. Причина друга - куди батькам подіти своїх дітей на час тритижневого карантину, абсолютно незрозуміло, і для багатьох з них це час стає важким випробуванням. Але якщо хтось вважає, що для дитини краще найближчим часом пересидіти вдома - керівництво шкіл не буде проти, необхідно лише написати відповідну заяву на ім'я керівника навчального закладу. І, до речі, скоро канікули - з 23-го по 29 березня", - зазначив він.

Однак у школах Харкова теж будуть введені обмеження: для середніх і старших класів буде скасована багатокабінетна система, навчальний процес буде проходити в одному класі. Вранці діти будуть проходити медичний огляд. Самі ж школи будуть додатково дезінфікувати, йдеться в повідомленні харківської міськради.

Також у Тернополі вирішили підійти до виконання розпорядження МОН частково. В цьому місті працюватимуть дитячі садки протягом наступних двох днів.

За словами мера Сергія Надала, до міськради надійшло багато звернень від батьків дітей-вихованців дитячих садків, для яких рішення про введення карантину на всеукраїнському рівні було несподіваним. Тому виконавчий комітет вирішив, що протягом 12-13 березня в дитячих садах працюватимуть чергові групи. При цьому дошкільні навчальні заклади в ці дні не будуть постачальниками освітніх послуг, а працювати, як чергові групи для перебування дітей. А батькам, для відвідування їх дітьми таких груп, необхідно буде підписати згоду, що вони ознайомлені зі спеціальним режимом роботи дошкільних навчальних закладів.

Від суботи, 14 березня по 3 квітня, дитячі садки в Тернополі також будуть на карантині.

У Львові схожа ситуація, тільки мова йде про школи, а не садки - там в четвер і п'ятницю учні можуть відвідувати школу, хоча навчання вже не буде. Про це заявив мер Андрій Садовий на брифінгу 11 березня.

У Черкасах ще не визначилися щодо карантину через коронавірусної інфекції в школах та садочках. Директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг міськради Олег Стадник повідомив місцевим ЗМІ, що про можливість введення подібних заходів в Черкасах йому поки не відомо. У мерії додали: що стосується безпосередньо карантину, то він може бути на сьогодні в Черкаській області тільки по грипу.

Крім того, в Кропивницькому відмовилися закривати школи у зв'язку із загальнонаціональним карантином. Аналогічна ситуація і в Луцьку.

Щодо навчального процесу у Сумах рішення прийматиметься тільки завтра, 12 березня.

Як бачимо, у деяких містах до наказу Кабміну про введення карантину з 12 березня підійшли "творчо", а подекуди і зовсім ігнорують.

Як повідомлялося раніше, в Україні за відмову від медогляду і порушення карантину громадянам загрожує в'язниця.