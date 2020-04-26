Карантин в Украине: какие штрафы предусмотрены за походы на кладбище и в церковь

Карантин в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Украинцев, которые нарушают правила карантина, могут наказывать штрафами

Карантин в Украине продлили до 11 мая из-за чего были перенесены поминальные дни. Скорее всего, найдутся и те, кто ослушается, а потому важно понимать, какое наказание может ожидать нарушителей.

Официального запрета на посещение кладбищ на государственном уровне нет, однако власти настоятельно рекомендуют этого не делать. Об этом информирует издание "Сегодня".

"Любое кладбище - коммунальная собственность, и местные власти в каждом случае должны принимать решения об ограничениях и ответственности за их нарушения", - говорит эксперт адвокатского объединения Esquires Виктория Ковальчук.

Управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько сообщает, что привлечь к ответственности за пребывание на кладбище могут лишь в том случае, если группа состоит более чем из двух человек.

Что касается посещения церквей, то прихожан также могут оштрафовать, ведь постановление Кабмина запрещает проведение религиозных мероприятий, хотя посещать церковь при наличии защитной маски можно.

"Логически понятно, что церковь является общественным местом, однако при рассмотрении дела в суде, лицо, в отношении которого составлен протокол, может использовать существующие пробелы в законодательстве", - говорит юрист Станислав Маляр.

Напомним, что эксперт рассказала, какие профессии сейчас наиболее востребованы.

Мы писали, что назван необычный признак COVID-19, на который медики советуют обратить внимание.

А также о том, что умерший от COVID-19 мужчина оставил предсмертную записку семье.