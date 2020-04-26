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Карантин в Україні: які штрафи передбачені за походи у церкву та на цвинтар

STYLERКоронавірус    26.04.2020 - 12:42
Карантин в Україні: які штрафи передбачені за походи у церкву та на цвинтар
Карантин в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Українців, які порушують правила карантину, можуть карати штрафами

Карантин в Україні продовжили до 11 травня через що були перенесені поминальні дні. Швидше за все, знайдуться й ті, хто не послухається, а тому важливо розуміти, яке покарання може чекати порушників.

Офіційної заборони на відвідування кладовищ на державному рівні немає, проте влада настійно радить цього не робити. Про це інформує видання "Сьогодні".

"Будь-яке кладовище - комунальна власність, місцеві влади в кожному випадку повинні приймати рішення про обмеження та відповідальність за їх порушення", - каже експерт адвокатського об'єднання Esquires Вікторія Ковальчук.

Керуючий партнер ЮК Winner Ігор Ясько повідомляє, що притягнути до відповідальності за перебування на кладовищі можуть лише в тому випадку, якщо група складається більш ніж з двох осіб.

Що стосується відвідування храмів, то парафіян також можуть оштрафувати, адже постанова Кабміну забороняє проведення релігійних заходів, хоча відвідувати церкву при наявності захисної маски можна.

"Зрозуміло, що церква є громадським місцем, проте при розгляді справи в суді, особа, стосовно якої складено протокол, може використовувати існуючі прогалини в законодавстві", - каже юрист Станіслав Маляр.

Нагадаємо, що експерт розповіла, які професії зараз найбільш затребувані.

Ми писали, що названа незвичайна ознака COVID-19, на яку медики радять звернути увагу.

А також про те, що померлий від COVID-19 чоловік залишив передсмертну записку сім'ї.

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