Карантин в Украине: эксперт рассказала, какие профессии сейчас наиболее востребованы

Карантин в Украине - какие профессии наиболее востребованы (фото: РБК-Украина)

Из-за коронавируса спрос на онлайн-услуги вырос

В Украине ввели карантин в связи со вспышкой коронавируса. Из-за этого многие люди лишились постоянной работы, однако спрос на онлайн-услуги, напротив, вырос в разы.

Из-за комплекса ограничительных мероприятий также вырос спрос на медиков и курьеров. Поэтому эти сферы продолжат развиваться и после завершения карантина, сообщила профессор Киевской школы экономики Ольга Купец, передает 24 канал.

"Мы видим, как возрос спрос на игры, стрим-видео, различные онлайн консультации. Думаю, что онлайн консультации по здоровью, профессиональному развитию и семейной психологии тоже будут расти. Вообще, все сферы, которые можно переводить в онлайн, будут развиваться, и все, кто сможет это сделать, будут востребованы и сейчас, и после карантина", - отметила Купец.

Что касается производственной сферы, то, по мнению эксперта, будет расти спрос на людей, которые готовы работать в колл-центрах. Связано это с тем, что люди сидят дома и потребляют коммунальные услуги активнее, нежели раньше.

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