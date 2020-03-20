Карантин в Украине: какие продукты не стоит покупать в этот период

Карантин в Украине ввели для того, чтобы избежать распространения коронавируса в стране. На данный момент в Украине зарегистрировано уже 18 случаев заражения. В большинстве городов закрыты все увеселительные заведения, школы, детсады, учреждения. Работают только продуктовые магазины, АЗС, аптеки, ритуальные услуги. Перекрыто железнодорожное, авиа и автобусное сообщение.

Большинство украинцев поддались панике и начали скупать в супермаркетах продукты и предметы первой необходимости. Однако диетолог-иммунолог Людмила Гончарова рассказала, что не стоит скупать все подряд. В комментарии для издания OBOZREVATEL она перечислила продукты, которые не стоит покупать в период карантина.

"Я не рекомендовала бы покупать сахар и все сахаросодержащие продукты. Это конфеты, торты, пирожные, мармелад и т.д. Не стоит покупать соленья и маринады, даже квашеную капусту. Дело в том, что все вышеперечисленные продукты никоим образом не способствуют повышению иммунитета, наоборот они являются нагрузочными для нашего организма", - отметила Гончарова.

Она объяснила, что стоит отдать предпочтение натуральным продуктам, зерновым и яйцам – все это может хранится довольно долго.

"Это гречка, просо, пшеница, ячмень, рожь, рис. Что касается риса, то я бы отдельно подчеркнула, что стоит покупать дикий нешлифованный рис, а не белый. Также можно купить яйца впрок, они прекрасно хранятся 2-3 недели, причем как куриные, так и перепелиные", - добавила эксперт.

Она напомнила, что иммунная система организма человека в первую очередь зависит от белковой пищи, а не от углеводной и посоветовала покупать мясо, которое также можно хранить в морозильной камере.

"Это может быть курица, индюшка и т.д. Главное, чтобы это было не жирное мясо. Дело в том, что в большей степени подвержены осложнениям пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями и пациенты с сахарным диабетом. Поэтому, если говорить о мясе, то это курица, индюшка, телятина, кролик. Это все можно запаковать порционно в полиэтиленовые пакеты и отправить в морозилку", - перечислила Гончарова и добавила, что также можно поступить и с рыбой.

Кроме того, специалист отметила, что организму человека нужны свежие овощи и фрукты и в данных условиях стоит покупать те, которые могут дольше хранится – апельсины, груши, киви. В день нужно употреблять хотя бы 2-3 фрукта.

Еще организму нужна свежая зелень, которая содержит витамины, минералы и активирует иммунные клетки.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Украине резко возрос спрос на экзотический фрукт.