Карантин в Україні: які продукти не варто купувати в цей період

Карантин в Україні ввели для того, щоб уникнути поширення коронавірусу в країні. На цей момент в Україні зареєстровано вже 18 випадків зараження. У більшості міст закриті всі розважальні заклади, школи, дитсадки, установи. Працюють тільки продуктові магазини, АЗС, аптеки, ритуальні послуги. Перекрито залізничний, авіа та автобусне сполучення.

Більшість українців піддалися паніці та почали скуповувати у супермаркетах продукти та предмети першої необхідності. Проте дієтолог-імунолог Людмила Гончарова розповіла, що не варто скуповувати все підряд. У коментарі для видання OBOZREVATEL вона перерахувала продукти, які не варто купувати в період карантину.

"Я не рекомендувала б купувати цукор і всі продукти, що містять цукор. Це цукерки, торти, тістечка, мармелад і т. д. Не варто купувати соління і маринади, навіть квашену капусту. Річ у тому, що всі вищеперелічені продукти жодним чином не сприяють підвищенню імунітету, навпаки вони навантажувальними для нашого організму", - зазначила Гончарова.

Вона пояснила, що варто віддати перевагу натуральним продуктам, зерновим та яйцям – все це може зберігається досить довго.

"Це гречка, просо, пшениця, ячмінь, жито, рис. Що стосується рису, то я б окремо підкреслила, що варто купувати дикий нешліфований рис, а не білий. Також можна купити яйця в запас, вони чудово зберігаються 2-3 тижні, причому як курячі, так і перепелині", - додала експерт.

Вона нагадала, що імунна система організму людини в першу чергу залежить від білкової їжі, а не від вуглеводної та порадила купувати м'ясо, яке можна зберігати в морозильній камері.

"Це може бути курка, індичка і т. д. Головне, щоб це було не жирне м'ясо. Річ у тім, що більшою мірою до ускладнень схильні пацієнти з серцево-судинними захворюваннями та пацієнти з цукровим діабетом. Тому, якщо говорити про м'ясо, то це курка, індичка, телятина, кролик. Це все можна запакувати порційно в поліетиленові пакети та відправити в морозилку", - перерахувала Гончарова і додала, що також можна вчинити й з рибою.

Крім того, фахівець відзначила, що організму людини потрібні свіжі овочі та фрукти й в даних умовах варто купувати ті, які можуть довше зберігається – апельсини, груші, ківі. В день потрібно вживати хоча б 2-3 фрукти.

Ще організму потрібна свіжа зелень, яка містить вітаміни, мінерали та активує імунні клітини.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Україні різко зріс попит на екзотичний фрукт.