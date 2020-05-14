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Карантин в Украине: какие ограничения снимут с 22 мая

STYLERЖизнь    14.05.2020 - 10:54
Карантин в Украине: какие ограничения снимут с 22 мая
Карантин в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Какие карантинные ограничения ослабят для украинцев с 22 мая

Карантин в Украине в связи с пандемией коронавируса продлен до 22 мая. В правительстве не исключает, что некоторые ограничения будут продолжены и после этой даты. Однако с 12 мая в стране начали смягчать карантинные запреты и стало известно, что планируют разрешить украинцам после 22 мая.

Как сообщают в Минздраве, с 22 мая в Украине планируют разрешить проведение спортивных соревнований, работу гостиниц, проведение ВНО. Откроются детские сады, а также запустят с некоторыми ограничениями общественный транспорт.

"Если говорить о смягчении – это разрешение на проведение спортивных соревнований, но, конечно, без зрителей. Это открытие отелей, кроме хостелов и без функционирования ресторанов и спортивных залов. Это внешнее независимое оценивание, то есть мы даем разрешение. Также будет соответствующее разрешение на общественный транспорт и также на дошкольные учебные заведения", - рассказал глава Минздрава Максим Степанов на брифинге 14 мая.

Он подчеркнул, что все послабления будут возможны только при соблюдении противоэпидемических правил. Украинцы будут обязаны соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, дезинфекцию рук и поверхностей.

Степанов пояснил, что под каждый пункт ослабления будут разработаны очень четкие критерии работы. Будут разработаны строгие правила по проведению спортивных соревнований и работе общественного транспорта.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минздраве рассказали, когда и как запустят работу метро и общественного транспорта.

Автор: Маруся Счастливая

Теги Новости Украины карантинКиев
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