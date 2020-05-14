Карантин в Україні: які обмеження знімуть з 22 травня

Карантин в Україні (Колаж РБК-Україна)

Які карантинні обмеження послаблять для українців з 22 травня

Карантин в Україні у зв'язку з пандемією коронавірусу продовжено до 22 травня. В уряді не виключає, що деякі обмеження будуть продовжені й після цієї дати. Однак з 12 травня в країні почали пом'якшувати карантинні заборони та стало відомо, що планує дозволити українцям після 22 травня.

Як повідомляють у МОЗ, з 22 травня в Україні планують дозволити проведення спортивних змагань, роботу готелів, проведення ЗНО. Відкриються дитячі сади, а також запустять з деякими обмеженнями громадський транспорт.

"Якщо говорити про пом'якшення – це дозвіл на проведення спортивних змагань, але, звичайно, без глядачів. Це відкриття готелів, крім хостелів і функціонування ресторанів і спортивних залів. Це зовнішнє незалежне оцінювання, тобто ми даємо дозвіл. Також буде відповідний дозвіл на громадський транспорт і також дошкільні навчальні заклади", - розповів глава МОЗ Максим Степанов на брифінгу 14 травня.

Він підкреслив, що всі послаблення будуть можливі тільки при дотриманні протиепідемічних правил. Українці будуть зобов'язані дотримуватися маскового режиму, соціальну дистанцію, дезінфекцію рук і поверхонь.

Степанов пояснив, що під кожен пункт ослаблення будуть розроблені дуже чіткі критерії роботи. Будуть розроблені строгі правила проведення спортивних змагань та роботі громадського транспорту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у МОЗ розповіли, коли і як запустять роботу метро та громадського транспорту.

Автор: Маруся Щаслива