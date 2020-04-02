Карантин в Украине может длиться до 8 месяцев: новые данные

Карантин в Украине уже продлили до 24 апреля, но эту дату могут изменить, и ограничения могут продлиться до 8 месяцев. Все зависит от того, как будет развиваться ситуация с распространением коронавируса COVID-19 в стране. Сколько Украина будет жить с ограничениями, и когда мы сможем вернуться к привычной жизни - в материале Styler.

Так, Киевская школа экономики опубликовала новые данные, согласно которому продление карантина до 24 апреля (сроки изменились 25 марта. - Ред.) сохранило около 150 украинцев от смерти. Об этом пишет экс-министр экономики Тимофей Милованов в Facebook.

По оценкам исследователей, без карантина пик пандемии произойдет через 2-3 месяца. А с карантином только до 24 апреля эти сроки сдвинутся еще на 2 недели, но всплеска все равно не избежать.

Милованов, ссылаясь на оценки исследователей, пишет, что в Украине жесткость карантина нужно усиливать по мере приближения к пику пандемии. А сейчас, в самом начале, карантинные мероприятия должны быть относительно мягкими.

"В зависимости от сценария карантин может достигать от нескольких до 8 месяцев", - резюмировал Милованов.

Карантин в Украине могут продлить (скрин: facebook.com/Тимофей Милованов)

Отметим, что ранее Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел, писал, что карантин в Украине нужно продлить до 15 мая.

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