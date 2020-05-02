Карантин в Украине: четыре признака того, что ваши отношения дали трещину

Карантин в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Эксперт объяснила, как стресс из-за карантина и коронавируса может повлиять на отношения

Карантин в Украине введен в связи с угрозой распространения коронавируса. Большинство жителей страны оказались заблокированными со своими близкими в четырех стенах, и для многих такое заточение стало серьезным испытанием. Как утверждают психологи, для некоторых пар такое времяпровождение стало лакмусовой бумажкой для проверки прочности отношений.

Психолог Наталья Подлесная рассказала в программе "Ранок з Україною", как распознать причину ухудшения отношений – в результате стресса ли же они всегда были "токсичными". Также она назвала 4 признака отношений, которые не имеют будущего.

Заражение вирусом угрожает физическому здоровью, а токсичные отношения – психическому. И от них не защитишься перчатками и маской. Экстренная самоизоляция обострила конфликты в парах. И как понять – ваши отношения испортились в условиях карантина или они всегда были нездоровые? Оказалось, есть как минимум 4 признака токсичных отношений.

Первый – паразитирование. Когда вы чувствуете себя дома служанкой, а вашего партнера это устраивает. Он живет в свое удовольствие и не собирается ничего менять. Устройте ему проверку.

"Скажите, что с завтрашнего дня вы собираетесь обслуживать только себя, продержитесь в своей решимости несколько дней. И вам многое станет понятно", – порекомендовала психолог Наталья Подлесная.

Еще один признак – невозможность поговорить о проблемах в паре.

"Когда вы пытаетесь говорить, а человек не хочет разговаривать о проблемах, это говорит о том, что ему не важен ваш комфорт. Ему комфортно в вашем дискомфорте", – объясняет специалист.

А вы тем временем чувствуете отчаяние и беспомощность, ведь все ваши попытки искать понимания игнорируют. И это еще больше отравляет.

Третий признак – чувство вины.

"Вы каждый день чувствуете себя виноватым за то, что не смогли создать на карантине хорошие условия для человека", – комментирует психолог.

Если вам постоянно навязывают чувство вины, вероятно, так было и раньше. Стоит ли дальше быть с таким партнером? Ведь на то, чтобы избавиться от чувства вины, могут уйти годы психотерапии.

И худший, четвертый признак – когда отношения держатся на зависимости.

"Если вы зависите от партнера из-за квартиры или финансово, и вам еще постоянно говорят об этом, упрекают в том, что вы зависимы, то это будет продолжаться и после карантина", – отметила Наталья Подлесная.

От такой зависимости надо избавиться. Конечно, это трудно в условиях карантина. Но стоит хотя бы сделать первые шаги: проконсультируйтесь со специалистом по финансам или человеком, который поможет найти работу. Стремитесь к финансовой стабильности. Старайтесь стать самодостаточным и укрепляйте себя изнутри, тогда никакие токсичные отношения вас не отравят.

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