Карантин в Україні: чотири ознаки того, що ваші стосунки дали тріщину

Карантин в Україні (Колаж РБК-Україна)

Експерт пояснила, як стрес через карантин та коронавірус можуть вплинути на відносини

Карантин в Україні введений у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу. Більшість жителів країни виявилися заблокованими зі своїми близькими в чотирьох стінах, і для багатьох таке ув'язнення стало серйозним випробуванням. Як стверджують психологи, для деяких пар таке проведення часу стало лакмусовим папірцем для перевірки міцності стосунків.

Психолог Наталя Підлісна розповіла в програмі "Ранок з Україною", як розпізнати причину погіршення відносин – в результаті стресу чи ж вони завжди були "токсичними". Також вона назвала 4 ознаки відносин, які не мають майбутнього.

Зараження вірусом загрожує фізичному здоров'ю, а токсичні відносини – психічному. І від них не захистишся рукавичками та маскою. Екстрена самоізоляція загострила конфлікти в парах. І як зрозуміти ваші відносини зіпсувалися в умовах карантину або вони завжди були нездорові? Виявилося, є як мінімум 4 ознаки токсичних відносин.

Перший – паразитування. Коли ви відчуваєте себе вдома служницею, а вашого партнера це влаштовує. Він живе у своє задоволення і не збирається нічого міняти. Влаштуйте йому перевірку.

"Скажіть, що з завтрашнього дня ви збираєтеся обслуговувати тільки себе, протримаєтеся у своїй рішучості кілька днів. І вам багато що стане зрозуміло", – порекомендувала психолог Наталя Підлісна.

Ще одна ознака – неможливість поговорити про проблеми у парі.

"Коли ви намагаєтеся говорити, а людина не хоче розмовляти про проблеми, це говорить про те, що йому не важливий ваш комфорт. Йому комфортно у вашому дискомфорті", – пояснює фахівець.

А ви тим часом відчуваєте відчай і безпорадність, адже всі ваші спроби шукати порозуміння ігнорують. І це ще більше отруює.

Третій ознака – почуття провини.

"Ви кожен день відчуваєте себе винуватими за те, що не змогли створити на карантині хороші умови для людини", – коментує психолог.

Якщо вам постійно нав'язують почуття провини, ймовірно, так було і раніше. Чи варто далі бути з таким партнером? Адже на те, щоб позбутися від почуття провини, можуть піти роки психотерапії.

І найгірший, четверта ознака – коли відносини тримаються на залежності.

"Якщо ви залежите від партнера через квартиру або фінансово, і вам постійно говорять про це, дорікають в тому, що ви залежні, то це буде продовжуватися і після карантину", – зазначила Наталія Підлісна.

Від такої залежності треба позбутися. Звичайно, це важко в умовах карантину. Але варто хоча б зробити перші кроки: проконсультуйтеся з фахівцем з фінансів або людиною, яка допоможе знайти роботу. Прагніть до фінансової стабільності. Намагайтеся стати самодостатнім і зміцнюйте себе зсередини, тоді ніякі токсичні відносини вас не отруять.

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