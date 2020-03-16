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Карантин в Україні: як будуть працювати Укрпошта та Нова пошта

STYLERКоронавірус    16.03.2020 - 15:38
Карантин в Україні: як будуть працювати Укрпошта та Нова пошта
Як буде працювати Укрпошта и Нова пошта під час карантину (Колаж РБК-Україна)

В Укрпошті і Новій пошті повідомили, як будуть працювати відділення в умовах карантину

Карантин в Україні ввели через загрозу поширення коронавірусу. Багато міст переходять на більш жорсткі умови карантину і закривають практично всі, крім АЗС, продуктових супермаркетів і аптек. В Укрпошті розповіли, як будуть працювати в умовах карантину.

Як повідомив глава Укрпошти Ігор Смілянський, відділення будуть працювати у всіх містах України, навіть там, де запроваджено жорсткий карантин.

"Шановні клієнти! Укрпошта працює у звичайному режимі навіть у тих містах, де закриваються інші заклади. Укрпошта працює у звичайному режимі, і ми будемо робити все, щоб ви могли зручно скористатися нашими послугами, навіть в період карантину", - написав Смілянський і попередив, що у відділеннях вводяться обмеження.

"Просимо вас звернути увагу на деякі зміни, які допоможуть зберегти здоров'я вам і нашим працівникам:

1. Сьогодні ви побачите жовті лінії у відділеннях. Будь ласка, не заходьте за жовту лінію, якщо у стійки обслуговується клієнт. Підходьте тоді, коли вікно вже вільно.

2. Якщо бачите чергу, не заходьте у відділення (при гарній погоді), почекайте, будь ласка, зайдіть, коли черга стане менше.

3. В Укрпошті працюють "щасливі години", коли комісія за оплату комунальних послуг до 13:00 вдвічі менше, ніж після. Якщо у вас є така можливість, приходьте після 13:00, щоб найменш захищене населення, а також групи найбільшого ризику для коронавірусу, змогли скористатися нашими послугами вранці", - пояснив глава Укрпошти.

На сайті Нової пошти немає інформації про зміну роботи відділень в умовах карантину. Раніше в компанії заявляли, що всі відділення працюватимуть у штатному режимі.

У всіх відділеннях обладнали станції з дезінфекції рук, там стали частіше прибирати, за допомогою спеціальних засобів, співробітникам надали інструкції про профілактику поширення вірусу. Крім того, всі працівники Нової пошти будуть проходити медичний огляд перед початком робочого дня.

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