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Карантин в Украине: каким будет график поездов Укрзализныци

STYLERЖизнь    12.03.2020 - 11:02
Карантин в Украине: каким будет график поездов Укрзализныци
В Укрзализныце рассказали, как будут курсировать поезда в карантине (Коллаж РБК-Украина)

В Укрзализныце рассказали, как будут курсировать поезда в условиях карантина

В Украине ввели карантин из-за пандемии коронавируса во всем мире. Украинские авиакомпании массово отменяют рейсы в наиболее зараженные страны, в большинстве крупных городов страны учебные заведения отправили на вынужденные каникулы и отменили все массовые мероприятия.

В пресс-службе Укрзализныци рассказали, как будут курсировать поезда в период карантина в стране и какие проводятся меры для того, чтобы минимизировать распространение коронавируса.

"Укрзализныця работает в штатном режиме. Отправление пассажирских поездов осуществляется в соответствии с технологическим процессом и согласно расписанию движения поездов", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что с целью недопущения в Украине коронавируса COVID-2019 проводится оперативный план мероприятий.

  • Проводится влажная уборка и дезинфекция вокзальных помещений, пассажирских вагонов.
  • Каждые полчаса проводится дополнительная дезинфекция в местах скопления пассажиров.
  • Обеспечено необходимое количество санитарных тупиков для проведения в случае необходимости карантинных мероприятий.
  • На вокзалах оборудованы помещения для временной изоляции больных с признаками инфекции, которые оснащены необходимыми средствами против эпидемии.
  • Все поезда укомплектованы необходимыми средствами для оказания первой медицинской помощи.

Напомним, ранее мы писали о том, что медики назвали первые симптомы коронавируса и объяснили, как отличить его от простуды.

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