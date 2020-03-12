Карантин в Україні: яким буде графік поїздів Укрзалізниці

В Укрзалізниці розповіли, як будуть курсувати поїзди в карантині (Колаж РБК-Україна)

В Укрзалізниці розповіли, як будуть курсувати поїзди в умовах карантину

В Україні ввели карантин через пандемію коронавірусу у всьому світі. Українські авіакомпанії масово скасовують рейси в найбільш заражені країни, у більшості великих міст країни навчальні заклади відправили на вимушені канікули та скасували всі масові заходи.

У прес-службі "Укрзалізниці" розповіли, як будуть курсувати поїзди у період карантину в країні і які проводяться заходи для того, щоб мінімізувати поширення коронавірусу.

"Укрзализниця працює в штатному режимі. Відправлення пасажирських поїздів здійснюється згідно з технологічним процесом і згідно з розкладом руху поїздів", - сказано в повідомленні.

У відомстві зазначили, що з метою недопущення в Україні коронавірусу COVID-2019 проводиться оперативний план заходів.

Проводиться вологе прибирання та дезінфекція вокзальних приміщень, пасажирських вагонів.

Кожні пів години проводиться додаткова дезінфекція в місцях скупчення пасажирів.

Забезпечено необхідну кількість санітарних тупиків для проведення у разі необхідності карантинних заходів.

На вокзалах обладнані приміщення для тимчасової ізоляції хворих з ознаками інфекції, які оснащені необхідними засобами проти епідемії.

Всі поїзди укомплектовані необхідними засобами для надання першої медичної допомоги.

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