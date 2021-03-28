Карантин не помеха: какими видами спорта можно заниматься дома

В Украине снова введен карантин во многих областях страны. Работников офисов перевели на удаленную работу, а в "красных" областях спортзалы и фитнес-клубы либо закрыты, либо работают с существенными ограничениями.
Однако есть виды спорта, которыми можно заниматься в домашних условиях. Об этом пишет издание WomanEL.
Весна на пороге и хочется поддержать свою форму и добавить активности. Но увы, карантинные ограничения снова спутали все планы. Но спортом можно заниматься и дома, в перерывах во время удаленной работы.
Йога
Это отличное решение для домашнего спорта. В йоге сочетается растяжка и статистические упражнения, которые способствуют растяжению мышц. И специальный инвентарь для йоги не нужен – достаточно будет обычного коврика.
Силовые тренировки
Этот вариант очень полезен для здоровья, но для него понадобится намного больше инвентаря в домашних условиях. Некоторые из них можно заменить предметами обихода. К примеру, гантели можно заменить бутылками с водой или стопками книг.
Фитнес
Еще один классический вид спорта, которым можно спокойно заниматься в домашних условиях. Это сочетание и силовых тренировок и кардио. А чередование разных видов спорта тоже очень полезно. Чтобы было веселее – можно найти в интернете видео с упражнениями под веселую музыку.
Напомним, ранее мы писали о том, какими видами спорта нельзя заниматься гипертоникам.
А также мы рассказывали о том, сколько шагов человек должен делать ежедневно.