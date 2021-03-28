Карантин не перешкода: якими видами спорту можна займатися вдома

Весна на порозі й хочеться підтримати свою форму й додати активності. Але на жаль, карантинні обмеження знову сплутали всі плани. Але спортом можна займатися і вдома, в перервах під час віддаленої роботи.

Йога

Це відмінне рішення для домашнього спорту. У йозі поєднується розтяжка і статистичні вправи, що сприяють розтягуванню м'язів. І спеціальний інвентар для йоги не потрібен, достатньо буде звичайного килимка.

Силові тренування

Цей варіант дуже корисний для здоров'я, але для нього знадобиться набагато більше інвентарю в домашніх умовах. Деякі з них можна замінити предметами побуту. Наприклад, гантелі можна замінити пляшками з водою або стопками книг.

Фітнес

Ще один класичний вид спорту, яким можна спокійно займатися в домашніх умовах. Це поєднання і силових тренувань і кардіо. А чергування різних видів спорту теж дуже корисно. Щоб було веселіше – можна знайти в інтернеті відео з вправами під веселу музику.