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Карантин не перешкода: якими видами спорту можна займатися вдома

Автор: Styler

В Україні знову введений карантин у багатьох областях країни. Працівників офісів перевели на віддалену роботу, а в "червоних" областях спортзали та фітнес-клуби або закриті, або працюють з суворими обмеженнями.

Проте є види спорту, якими можна займатися в домашніх умовах. Про це пише видання WomanEL.

Весна на порозі й хочеться підтримати свою форму й додати активності. Але на жаль, карантинні обмеження знову сплутали всі плани. Але спортом можна займатися і вдома, в перервах під час віддаленої роботи.

Йога

Це відмінне рішення для домашнього спорту. У йозі поєднується розтяжка і статистичні вправи, що сприяють розтягуванню м'язів. І спеціальний інвентар для йоги не потрібен, достатньо буде звичайного килимка.

Силові тренування

Цей варіант дуже корисний для здоров'я, але для нього знадобиться набагато більше інвентарю в домашніх умовах. Деякі з них можна замінити предметами побуту. Наприклад, гантелі можна замінити пляшками з водою або стопками книг.

Фітнес

Ще один класичний вид спорту, яким можна спокійно займатися в домашніх умовах. Це поєднання і силових тренувань і кардіо. А чергування різних видів спорту теж дуже корисно. Щоб було веселіше – можна знайти в інтернеті відео з вправами під веселу музику.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, якими видами спорту не можна займатися гіпертонікам.

А також ми розповідали про те, скільки кроків людина повинна робити щодня.

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Новини України спортфизическая активность
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