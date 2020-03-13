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Карантин в Киеве: как вернуть деньги за концерт, который отменили

STYLERЖизнь    13.03.2020 - 16:47
Карантин в Киеве: как вернуть деньги за концерт, который отменили
Карантин в Киеве ввели 12 марта (коллаж РБК-Украина)

Что делать, если вы купили билет на концерт, а его отменили из-за карантина в Киеве, - читайте на Styler

Из-за карантина в Киеве многие площадки отменили или перенесли концерты, которые должны были состоятся в марте. В основном, купленные билеты на мартовские мероприятия будут действовать на другие даты.

Но что делать, если у вас получалось пойти на любимого артиста именно в первый месяц весны? Вернут ли вам деньги за билет, кто и как это должен делать? Кроме того, что делать организаторам, которые из-за карантина понесли убытки? Ответы на эти вопросы удалось получить Styler.

Итак. Из-за вспышки коронавируса COVID-19 по всему миру, в том числе и в Украине, отменяются сотни различных мероприятий. Если вы приобрели билеты на концерт, в театр, на конференцию и т. д., но мероприятие отменили, необходимо, в первую очередь, обратиться к организаторам. Они обязаны компенсировать средства, или предложить другие билеты на данное мероприятие, которое состоится в другую дату, если она уже определена (согласно статье 10 Закона Украины "О защите прав потребителей").

"Важно обратиться в письменной форме о возвращении, чтобы иметь доказательства такого обращения, в случае отказа организатора от возвращения с целью последующего обращения в суд", - отметил адвокат фирмы "Ильяшев и Партнеры" Дмитрий Никулеско.

В свою очередь самим организаторам компенсировать расходы, которые они понесли при подготовке к отмененному мероприятию, осуществить труднее.

"Здесь все зависит от условий договоров этих организаторов с владельцами площадок, где должны быть проведены мероприятия, с исполнителями и другими лицами. Организаторам необходимо будет доказывать, что соответствующее мероприятие отменено в связи с обстоятельствами непреодолимой силы и вспышка COVID-19 входит в их число", - объяснил юрист.

Также Никулеско подчеркнул, что владельцы развлекательных заведений на период возможного карантина, должны быть готовы к снижению своих прибылей, которые, к сожалению, компенсировать от официальных государственных органов и за счет бюджета будет невозможно.

Напомним, что в Украине открыли первое уголовное дело за нарушение карантина.

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