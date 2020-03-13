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Карантин в Киеве: столицу могут полностью закрыть на въезд-выезд

STYLERЖизнь    13.03.2020 - 09:49
Карантин в Киеве: столицу могут полностью закрыть на въезд-выезд
Карантин в Киеве (Коллаж РБК-Украина)

В Киеве могут ужесточить карантин и закрыть въезды и выезды из города

Карантин в Киеве может в ближайшие дни стать более строгим из-за угрозы распространения коронавируса. Как сообщил первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник, в Киеве сейчас введены ограничительные действия, а не полноценный карантин. Но если в столице будет официально зарегистрирован случай заражения коронавирусом, то будут вводиться дополнительные ограничительные меры.

"Решение комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций не ограничивает работу учреждений власти, все работают в штатном режиме. Единственное, что должен быть скрининг в органах государственной власти. Имеется ввиду, что на входе появится пост с врачом, санэпидемиологом, которые по внешним признакам будут контролировать. Люди с явными признаками не будут допускаться", - рассказал Поворозник на брифинге в КГГА.

Он добавил, что киевские власти не исключают введение дополнительных мер в столице и ограничений на въезд-выезд из города.

"Я подчеркиваю, что это не карантин, а ограничительные профилактические мероприятия. В случае распространения, не дай Бог, коронавируса в Киеве – будут приниматься карантинные мероприятия, которые подразумевают ограничение передвижение граждан, въезда в город, выезда из города", - отметил чиновник.

Также Николай Поворозник объяснил, что все массовые мероприятия должны ограничиваться количеством в 60 человек, так как это то количество людей, которому можно сделать качественный температурный скрининг.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в аэропорту Борисполь были сняты с рейса три пассажира с подозрением на коронавирус.

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