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Карантин у Києві: в столиці почалася паніка і істерика в магазинах (відео)

STYLERЖиття    11.03.2020 - 21:21
Карантин у Києві: в столиці почалася паніка і істерика в магазинах (відео)
У Києві паніка через карантин (Колаж РБК-Україна, використано фото Strana.ua)

У Києві люди в паніці почали масово скуповувати продукти харчування

КАРАНТИН В УКРАЇНІ І КИЄВІ через коронавірус налякав жителів столиці. Він викликав небувалу паніку у громадян країни. Люди почали піддаватися страху залишитися завтра без продуктових товарів та почали робити "масові забіги" в супермаркети. Там українці почали блискавично спустошувати полиці.

Про це свідчать фото і відео, які користувачі викладають в мережі.

У ролику показано, як люди в магазині везуть величезні візки із продуктами, а вітрини в торговій точці потроху порожніють.

Під удар потрапила гречка, туалетний папір і макарони. З полиць масово гребуть сіль і консерви.

Зазначимо, що такі черги на касах великих гіпермаркетів в Києві, можуть і не бути наслідком паніки через майбутній карантин. Адже в будні дні в різних магазинах столиці також спостерігається велика кількість покупців.

Нагадаємо, що рішенням Кабінету міністрів з 12 березня в Україні вводиться карантин, який триватиме до 3 квітня.

В київських магазинах спустошують полиці (YouTube)

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