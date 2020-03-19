Карантин в Киеве: появились фото "штурма" автобусов

Карантин в Киеве (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В Киеве жители в масках штурмуют транспорт, чтобы добраться на работу

Карантин в Киеве был введен из-за угрозы распространения коронавируса и в городе была приостановлена работа метро. Городской транспорт курсирует, но с определенными правилами. Все пассажиры должны быть в медицинских масках и в одном салоне должно быть не более 10 человек.

За нарушение этих правил полагается штраф и ответственность за нарушения будут нести водители транспортных средств. Контроль за нарушениями осуществляют правоохранительные органы.

Однако в Киеве уже второй день наблюдается транспортный коллапс, и жители не придерживаются правил, так как многим не удалось перейти на дистанционный вариант работы.

Кроме того, в столице много работников, которые вынуждены присутствовать на рабочих местах. Для того, чтобы добраться до места назначения, люди штурмуют транспорт – фото нарушений правил карантина в материале Styler.

В Киеве из-за карантина штурмуют автобусы (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Стоит отметить, что Верховная Рада приняла законопроект о мерах борьбы с коронавирусом, в котором предусмотрена ответственность за нарушение карантинного режима и штрафы.

Минимальные штрафы – от 17 до 34 тысяч гривен. Для должностных лиц еще больше – от 34 до 170 тысяч гривен. Если нарушение правила было умышленным и привело к распространению болезни – от 17 до 51 тысячи гривен либо арест на 6 месяцев.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве медсестры отказываются выходить на работу из-за карантина.