ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Карантин у Києві: з'явилися фото "штурму" автобусів

STYLERКоронавірус    19.03.2020 - 09:37
Карантин у Києві: з'явилися фото "штурму" автобусів
Карантин у Києві (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

У Києві мешканці в масках штурмують транспорт, щоб дістатися на роботу

Карантин у Києві був введений через загрозу поширення коронавірусу і в місті була припинена робота метро. Міський транспорт курсує, але з певними правилами. Всі пасажири повинні бути у медичних масках і в одному салоні повинно бути не більше 10 осіб.

За порушення цих правил покладається штраф і відповідальність за порушення будуть нести водії транспортних засобів. Контроль за порушеннями здійснюють правоохоронні органи.

Проте в Києві вже другий день спостерігається транспортний колапс, оскільки жителі не дотримуються правил, бо багатьом не вдалося перейти на дистанційний варіант роботи.

Крім того, в столиці багато працівників, які змушені бути присутніми на робочих місцях. Для того, щоб дістатися до місця призначення, люди штурмують транспорт – фото порушень правил карантину в матеріалі Styler.

Карантин у Києві: з'явилися фото &quot;штурму&quot; автобусів

Карантин у Києві: з'явилися фото &quot;штурму&quot; автобусів

Карантин у Києві: з'явилися фото &quot;штурму&quot; автобусів

Карантин у Києві: з'явилися фото &quot;штурму&quot; автобусів

Карантин у Києві: з'явилися фото &quot;штурму&quot; автобусів

Карантин у Києві: з'явилися фото &quot;штурму&quot; автобусів

Карантин у Києві: з'явилися фото &quot;штурму&quot; автобусів

Карантин у Києві: з'явилися фото &quot;штурму&quot; автобусівВ Києві через карантин штурмують автобуси (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Варто відзначити, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт про заходи боротьби з коронавірусом, в якому передбачена відповідальність за порушення карантинного режиму і штрафи.

Мінімальні штрафи – від 17 до 34 тисяч гривень. Для посадових осіб ще більше – від 34 до 170 тисяч гривень. Якщо порушення правил було навмисним і призвело до поширення хвороби – від 17 до 51 тисячі гривень або арешт на 6 місяців.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві медсестри відмовляються виходити на роботу через карантин.

У Києві організують розвезення на роботу медиків та правоохоронців Продовження карантину в Україні: з'явилася офіційна заява
Новини України Київтранспорткарантин
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся