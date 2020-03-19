Карантин у Києві: з'явилися фото "штурму" автобусів

Карантин у Києві (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

У Києві мешканці в масках штурмують транспорт, щоб дістатися на роботу

Карантин у Києві був введений через загрозу поширення коронавірусу і в місті була припинена робота метро. Міський транспорт курсує, але з певними правилами. Всі пасажири повинні бути у медичних масках і в одному салоні повинно бути не більше 10 осіб.

За порушення цих правил покладається штраф і відповідальність за порушення будуть нести водії транспортних засобів. Контроль за порушеннями здійснюють правоохоронні органи.

Проте в Києві вже другий день спостерігається транспортний колапс, оскільки жителі не дотримуються правил, бо багатьом не вдалося перейти на дистанційний варіант роботи.

Крім того, в столиці багато працівників, які змушені бути присутніми на робочих місцях. Для того, щоб дістатися до місця призначення, люди штурмують транспорт – фото порушень правил карантину в матеріалі Styler.

В Києві через карантин штурмують автобуси (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Варто відзначити, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт про заходи боротьби з коронавірусом, в якому передбачена відповідальність за порушення карантинного режиму і штрафи.

Мінімальні штрафи – від 17 до 34 тисяч гривень. Для посадових осіб ще більше – від 34 до 170 тисяч гривень. Якщо порушення правил було навмисним і призвело до поширення хвороби – від 17 до 51 тисячі гривень або арешт на 6 місяців.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві медсестри відмовляються виходити на роботу через карантин.