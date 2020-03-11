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Карантин в Киеве: как будет работать общественный транспорт

STYLERЖизнь    11.03.2020 - 14:35
Карантин в Киеве: как будет работать общественный транспорт
Карантин в Киеве из-за коронавируса (фото: коллаж РБК-Украина)

В Киеве объявили карантин из-за коронавируса

Карантин в Киеве из-за коронавируса вводится с завтрашнего дня, 12 марта. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко. При этом в Украине объявлен общий карантин до 3 апреля. В связи с этим вводятся различные ограничения, но общественный транспорт пока что будет работать в штатном режиме.

При этом весь подвижной состав будут дважды в день обрабатывать дезинфицирующими веществами. Также в обычном режиме продолжат работать железнодорожные вокзалы и аэропорты.

Стоит отметить, что авиакомпания МАУ из-за коронавируса отменяет рейсы во многие страны, где наблюдается эпидемия COVID-19.

В Киеве не будут работать детские сады, школы, кинотеатры и развлекательные центры. Кроме того, запрещены массовые мероприятия и концерты. При этом для посетителей торговых центров будут доступны фуд-корты и магазины.

Гостей и жителей столицы просят отнестись к этому с пониманием и не паниковать. Мэр Киева также призвал обращаться к врачу в случае плохого самочувствия.

Напомним, что украинский певец Назарий Гук, который более известен как JULIK, рассказал, как в Европе борются с коронавирусом COVID-19. Он рассказал про ситуацию с мерами против коронавируса в Австрии, Словакии и в аэропорту Украины.

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