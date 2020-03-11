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Карантин у Києві: як буде працювати громадський транспорт

STYLERЖиття    11.03.2020 - 14:35
Карантин у Києві: як буде працювати громадський транспорт
Карантин у Києві через коронавірус (фото: колаж РБК-Україна)

У Києві оголосили карантин через коронавірус

Карантин у Києві через коронавіруа вводиться з завтрашнього дня, 12 березня. Про це заявив мер міста Віталій Кличко. При цьому в Україні оголошено загальний карантин до 3 квітня. У зв'язку з цим вводяться різноманітні обмеження, але громадський транспорт поки що буде працювати у штатному режимі.

При цьому весь рухомий склад будуть двічі в день обробляти дезінфікуючими речовинами. Також у звичайному режимі працюватимуть залізничні вокзали і аеропорти.

Варто зазначити, що авіакомпанія МАУ через коронавірус скасовує рейси у багато країн, де спостерігається епідемія COVID-19.

У Києві не будуть працювати дитячі садки, школи, кінотеатри, розважальні центри. Крім того, заборонені масові заходи та концерти. При цьому для відвідувачів торгових центрів будуть доступні фуд-корти і магазини.

Гостей та мешканців столиці просять поставитися до цього з розумінням і не панікувати. Мер Києва також закликав звертатися до лікаря в разі поганого самопочуття.

Нагадаємо, що український співак Назарій Гук, який більш відомий як JULIK, розповів, як в Європі борються з коронавірусом COVID-19. Він розповів про ситуацію із заходами проти коронавіруса в Австрії, Словаччині і в аеропорту України.

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