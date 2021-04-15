Карантин хочуть посилити ще більше: голова Київської ОДА зробив заяву

У Київській області діють посилені протиепідемічні обмеження, однак карантин можуть посилити ще більше, оскільки в регіоні, що знаходяться в "червоній" зоні, погіршується ситуація з COVID-19.

Про це повідомив голова Київської ОДА Василь Володін у своєму Facebook .

Чиновник обурюється, що жителі області часто ігнорують обмежувальні заходи.

"На жаль, кожного дня профільні служби фіксують на території Київщини десятки порушень встановлених карантинних норм", - пише він.

Володін наголошує, що чим довше громадяни будуть свідомо ігнорувати правила карантину, тим стрімкіше в області поширюватиметься коронавірусна хвороба.

За його словами, у зв'язку з цим влада змушена йти на чергове посилення протиепідемічних заходів.

Питання посилення карантину розглядатимуть на найближчому засіданні Київської обласної комісії з питань ТЕБ та НС.

"Тож вкотре закликаю жителів Київщини берегтись і дотримуватись усіх карантинних норм. Від цього залежить здоров'я і вас, і ваших рідних", - додав глава облдержадміністрації.

Також Володін розповів, що в регіоні продовжують фіксувати щодня понад 800 нових випадків захворювання COVID-19. Крім того, збільшується кількість інфікованих, які потребують госпіталізації та кисневої підтримки. Також в області висока смертність від ускладнень, спричинених коронавірусом.