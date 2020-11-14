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Карабах - Азербайджан! Крым - Украина! В Киеве азербайджанец раздал свой товар даром (видео)

Автор: Владимир Костырин

Мужчина из Азербайджана радовался успешному окончанию войны в Нагорном Карабахе

В Киеве мужчина родом из Азербайджана, который продавал продукты на одном из рынков, бесплатно раздал свой товар людям на улице. Зазывая прохожих, он радовался окончанию армяно-азербайджанскому конфликту, в результате чего Баку вернуло значительную часть территории в Нагорном Карабахе.

Соответствующее видео опубликовал на своей Facebook-странице житель столицы Алексей Гетьман.

На кадрах видно, как довольный военными успехами Азербайджана продавец выкладывает перед людьми лотки с продуктами и предлагает забирать все даром.

Свой патриотичный жест и щедрые действия мужчина сопровождал восторженными словами: "Карабах - это Азербайджан! Крым - это Украина!"

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Возле ящиков с фруктами собрались киевляне, которые активно разбирали предложенный бесплатно товар, и продукты быстро перекочевали из лотков продавца в сумки посетителей рынка.

Видео: В Киеве азербайджанец после успешного для Баку окончания войны в Карабахе раздал свой товар бесплатно

Пользователи сети восхищаются поступком азербайджанца, который в порыве радостных эмоций раздал весь свой товар людям. При этом немалая часть комментаторов пристыдила граждан, которые якобы не поняли причины восторга продавца, и почему он решил угостить украинцев, которые также столкнулись с оккупацией части территории своей страны.

  • Молодец! Узнаю щедрую и добрую душу горного человека! Радостью за свою страну он хочет поделиться со всеми тем, что у него есть - он отдал весь свой товар, свою дневную выручку нашим людям - украинцам. Спасибо тебе, гордый и добрый человек! К сожалению, для него это праздник - для наших грубо говоря - халява. Люди, будьте взаимно отзывчивы! Умейте благодарить.
  • С уважением дяде! Но там какие-то совсем "голодающие" налетели, не похоже, что поняли его патриотический поступок. Совок во всей красе...
  • Браво! Это действительно радость, счастье и ощущение подъема от победы своей страны! Приветствую этого азербайджанца! Но, наша голытьба! Господи, какой позор! Им бы еще "блинов" с лопаты и оливье из ведра! Чтобы вы подавились! Скоты
  • Уважение человеку, но очень обидно за любителей взять и побольше на шару. Угоститься по одному фрукту и оставьте, чтобы угостились другие. Наш народ никогда не изменится, фу стыд.
  • Дайте адрес рынка/точки. За сограждан стыдно. Хочется сказать простое человеческое "спасибо" - и очень надо пару кило хурмы приобрести.
  • Эмоциональное проявление патриотизма. Замечательная эмоция!

Ранее сообщалось, что премьер Армении и президенты Азербайджана и РФ подписали совместное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 10 ноября - спустя почти полтора месяца интенсивных боев. По итогам войны Азербайджан смог навязать Армении свои условия мира в Нагорном Карабахе и вернуть себе значительную часть территорий. Добавим также, что согласно договоренностям между Баку и Ереваном, в Карабахе размещается российская "миротворческая миссия".

Напомним, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук рассказал, возможен ли карабахский сценарий событий на Донбассе.

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Новости Украины КиевпатриотизмАзербайджанпродуктыНагорный Карабах