Карабах - Азербайджан! Крим - Україна! У Києві азербайджанець роздав свій товар даром (відео)

Чоловік з Азербайджану радів успішному закінченню війни в Нагірному Карабасі
У Києві чоловік родом з Азербайджану, який продавав продукти на одному з ринків, безкоштовно роздав свій товар людям на вулиці. Закликаючи перехожих, він радів закінченню вірмено-азербайджанського конфлікту, в результаті чого Баку повернуло значну частину території в Нагірному Карабасі.
Відповідне відео опублікував на своїй Facebook-сторінці житель столиці Олексій Гетьман.
На кадрах видно, як задоволений військовими успіхами Азербайджану продавець викладає перед людьми ятки з продуктами та пропонує забирати усе даром.
Свій патріотичний жест і щедрі дії чоловік супроводжував захопленими словами: "Карабах - це Азербайджан! Крим - це Україна!"
Біля ящиків з фруктами зібралися кияни, які активно розбирали запропонований безкоштовно товар, і продукти швидко перекочували з лотків продавця в сумки відвідувачів ринку.
Відео: У Києві азербайджанець після успішного для Баку закінчення війни в Карабасі роздав свій товар безкоштовно
Користувачі мережі захоплюються вчинком азербайджанця, який в пориві радісних емоцій роздав весь свій товар людям. При цьому чимала частина коментаторів присоромила громадян, які нібито не зрозуміли причини захоплення продавця, і чому він вирішив пригостити українців, які також зіткнулися з окупацією частини території своєї країни.
Раніше повідомлялося, що прем'єр президенти Вірменії та Азербайджану і РФ підписали спільну заяву про припинення війни в Нагірному Карабасі з 10 листопада - через майже півтора місяця інтенсивних боїв. За підсумками війни Азербайджан зміг нав'язати Вірменії свої умови миру в Нагірному Карабасі та повернути собі значну частину територій. Додамо також, що згідно з домовленостями між Баку і Єреваном, в Карабасі розміщується російська "миротворча місія".
Нагадаємо, що глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук розповів, чи можливий карабаський сценарій подій на Донбасі.