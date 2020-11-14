Карабах - Азербайджан! Крым - Украина! В Киеве азербайджанец раздал свой товар даром (видео)

Мужчина из Азербайджана радовался успешному окончанию войны в Нагорном Карабахе
В Киеве мужчина родом из Азербайджана, который продавал продукты на одном из рынков, бесплатно раздал свой товар людям на улице. Зазывая прохожих, он радовался окончанию армяно-азербайджанскому конфликту, в результате чего Баку вернуло значительную часть территории в Нагорном Карабахе.
Соответствующее видео опубликовал на своей Facebook-странице житель столицы Алексей Гетьман.
На кадрах видно, как довольный военными успехами Азербайджана продавец выкладывает перед людьми лотки с продуктами и предлагает забирать все даром.
Свой патриотичный жест и щедрые действия мужчина сопровождал восторженными словами: "Карабах - это Азербайджан! Крым - это Украина!"
Возле ящиков с фруктами собрались киевляне, которые активно разбирали предложенный бесплатно товар, и продукты быстро перекочевали из лотков продавца в сумки посетителей рынка.
Видео: В Киеве азербайджанец после успешного для Баку окончания войны в Карабахе раздал свой товар бесплатно
Пользователи сети восхищаются поступком азербайджанца, который в порыве радостных эмоций раздал весь свой товар людям. При этом немалая часть комментаторов пристыдила граждан, которые якобы не поняли причины восторга продавца, и почему он решил угостить украинцев, которые также столкнулись с оккупацией части территории своей страны.
Ранее сообщалось, что премьер Армении и президенты Азербайджана и РФ подписали совместное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 10 ноября - спустя почти полтора месяца интенсивных боев. По итогам войны Азербайджан смог навязать Армении свои условия мира в Нагорном Карабахе и вернуть себе значительную часть территорий. Добавим также, что согласно договоренностям между Баку и Ереваном, в Карабахе размещается российская "миротворческая миссия".
Напомним, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук рассказал, возможен ли карабахский сценарий событий на Донбассе.