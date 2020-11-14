Карабах - Азербайджан! Крим - Україна! У Києві азербайджанець роздав свій товар даром (відео)

У Києві азербайджанець роздав людям товар безкоштовно (колаж РБК-Україна)

Чоловік з Азербайджану радів успішному закінченню війни в Нагірному Карабасі

У Києві чоловік родом з Азербайджану, який продавав продукти на одному з ринків, безкоштовно роздав свій товар людям на вулиці. Закликаючи перехожих, він радів закінченню вірмено-азербайджанського конфлікту, в результаті чого Баку повернуло значну частину території в Нагірному Карабасі.

Відповідне відео опублікував на своїй Facebook-сторінці житель столиці Олексій Гетьман.

На кадрах видно, як задоволений військовими успіхами Азербайджану продавець викладає перед людьми ятки з продуктами та пропонує забирати усе даром.

Свій патріотичний жест і щедрі дії чоловік супроводжував захопленими словами: "Карабах - це Азербайджан! Крим - це Україна!"

Біля ящиків з фруктами зібралися кияни, які активно розбирали запропонований безкоштовно товар, і продукти швидко перекочували з лотків продавця в сумки відвідувачів ринку.

Відео: У Києві азербайджанець після успішного для Баку закінчення війни в Карабасі роздав свій товар безкоштовно

Користувачі мережі захоплюються вчинком азербайджанця, який в пориві радісних емоцій роздав весь свій товар людям. При цьому чимала частина коментаторів присоромила громадян, які нібито не зрозуміли причини захоплення продавця, і чому він вирішив пригостити українців, які також зіткнулися з окупацією частини території своєї країни.

Молодець! Впізнаю щедру і добру душу людини гір! Радістю за свою країну він хоче поділитися з усіма тим, що у нього є - він віддав весь свій товар, свою денну виручку нашим людям - українцям. Спасибі тобі, горда і добра людина! На жаль, для нього це свято, для наших грубо кажучи - халява. Люди, будьте взаємно чуйні! Вмійте дякувати.

З повагою дядькові! Але там якісь зовсім "голодуючі" налетіли, не схоже, що зрозуміли його патріотичний вчинок. Совок у всій красі...

Браво! Це дійсно радість, щастя і відчуття підйому від перемоги своєї країни! Вітаю цього азербайджанця! Але, наша голота! Господи, яка ганьба! Їм би ще "млинців" з лопати та олів'є з відра! Щоб ви подавилися! Худоба

Повага чоловіку, але дуже прикро за любителів узяти й побільше на шару. Пригостіться по одному фрукту й залиште, щоб пригостились інші.Наш народ ніколи не зміниться, фу сором.

Дайте адресу ринку/точки. За співгромадян соромно. Хочеться сказати просте людське "дякую" - і дуже треба пару кіло хурми придбати.

Емоційний прояв патріотизму. Чудова емоція!

Раніше повідомлялося, що прем'єр президенти Вірменії та Азербайджану і РФ підписали спільну заяву про припинення війни в Нагірному Карабасі з 10 листопада - через майже півтора місяця інтенсивних боїв. За підсумками війни Азербайджан зміг нав'язати Вірменії свої умови миру в Нагірному Карабасі та повернути собі значну частину територій. Додамо також, що згідно з домовленостями між Баку і Єреваном, в Карабасі розміщується російська "миротворча місія".

Нагадаємо, що глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук розповів, чи можливий карабаський сценарій подій на Донбасі.