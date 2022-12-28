Кар'єра, багатство, любов: що на вас чекає у 2023, якщо ви народилися під знаком Кролика

Що відомо про китайський календар і Кролика

У китайському календарі Новий рік знаменує собою перехід між знаками зодіаку із закінченням року Тигра та початком року Кролика.

Попередні та майбутні роки Кролика – це 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023 та 2035 роки.

Якщо ви народилися в один із цих років, то ви Кролик. На відміну від західної астрології, у китайській астрології є популярні забобони; що вам не пощастить у рік вашого знака зодіаку, наприклад, будь-хто, хто народився в один із років Кролика, зазнає невдачі наступного року.

Ось що чекає на Кролика у 2023 році з погляду кар'єри, багатства, любові та здоров'я.

У китайській культурі кролики представляють місяць. Деякі кажуть, що це тому, що тіні місяця нагадують кролика, інші кажуть, що це через якості кролика.

Люди, народжені в рік кролика, вважаються пильними, дотепними, кмітливими та винахідливими.

Кар'єра

Зазначається, що у 2023 році кролики "отримають більше можливостей на робочому місці". Успіх на вас чекає, якщо ви будете старанно працювати.

Багатство

Фінансове становище Кролика у 2023 році "чинитиме більший тиск", а дохід буде "повільним".

Астрологи припускають, що потенційне кар'єрне зростання не схоже на фінансовий прибуток до другої половини року або навіть до 2024 року, тому "важливо, щоб Кролики стежили за своїми витратами й намагалися враховувати фінанси".

Любов



Кролик буде захищений у сфері кохання у 2023 році, і на нього чекає стабільний рік у плані стосунків.

Для одиноких Кроликів це рік, "наповнений безліччю нових потенційних партнерів", деякі з яких з'являться завдяки дружбі.

Для Кроликів, які вже перебувають у відносинах, астрологи радять тримати "дистанцію між вами та будь-якими близькими друзями", щоб уникнути ревнощів, які "можуть призвести до сварок або навіть розриву".

Здоров'я

На офіційному сайті китайського Нового року йдеться про те, що 2023 рік "являє серйозну загрозу для здоров'я Кролика".

З таким великим обсягом роботи та менш ніж блискучим фінансовим становищем Кролики, ймовірно, почуватимуться засмученими, схвильованими або навіть пригніченими протягом наступних 12 місяців.

Але щоб подолати це, Кроликам необхідно звільнити розумові здібності, щоб зосередитися на серйозніших життєвих проблемах.

Щодо фізичного здоров'я, Кроликам слід звернути увагу на попередні захворювання, оскільки вони можуть повернутися у 2023 році, тому рекомендується проводити часті медогляди.

Медитація або йога також повинні бути додані в режим життя, щоб допомогти стабілізувати настрій.