Карьера, богатство, любовь: что вас ждет в 2023, если вы родились под знаком Кролика

Что известно о китайском календаре и Кролике

В китайском календаре Новый год знаменует собой переход между знаками зодиака с окончанием года Тигра и началом года Кролика.

Предыдущие и предстоящие годы Кролика – это 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023 и 2035 годы.

Если вы родились в один из этих годов, то вы Кролик. В отличие от западной астрологии, в китайской астрологии есть популярное суеверие; что вам не повезет в год вашего знака зодиака, например, любой, кто родился в один из годов Кролика, испытает неудачу в следующем году.

Вот что ждет Кролика в 2023 году с точки зрения карьеры, богатства, любви и здоровья.

В китайской культуре кролики представляют луну. Некоторые говорят, что это потому, что тени луны напоминают кролика, другие говорят, что это из-за чистых качеств кролика.

Люди, рожденные в год кролика, считаются бдительными, остроумными, сообразительными и изобретательными.

Карьера

Отмечается, что в 2023 году кролики "получат больше возможностей на рабочем месте". Успех вас ждет, если вы будете усердно трудится.

Богатство

Финансовое положение Кролика в 2023 году будет "оказывать большее давление", а доход будет "медленным".

Астрологи предполагают, что потенциальный карьерный рост не похож на финансовую прибыль до второй половины года или даже до 2024 года, поэтому "важно, чтобы Кролики следили за своими расходами и старались учитывать финансы".

Любовь



Кролик будет защищен в сфере любви в 2023 году, и его ждет стабильный год в плане отношений.

Для одиноких Кроликов это год, "наполненный множеством новых потенциальных партнеров", некоторые из которых появятся благодаря существующей дружбе.

Для Кроликов, уже состоящих в отношениях, астрологи советуют держать "дистанцию ​​между вами и любыми близкими друзьями", чтобы избежать ревности, которая "может привести к ссорам или даже разрыву".

Здоровье

На официальном сайте китайского Нового года говорится, что 2023 год "представляет серьезную угрозу для здоровья Кролика".

С таким большим объемом работы и менее чем блестящим финансовым положением Кролики, вероятно, будут чувствовать себя расстроенными, взволнованными или даже подавленными в течение следующих 12 месяцев.

Но чтобы преодолеть это, Кроликам необходимо высвободить умственные способности, чтобы сосредоточиться на более серьезных жизненных проблемах.

Что касается физического здоровья, Кроликам следует обратить внимание на предыдущие заболевания, поскольку они могут вернуться в 2023 году, поэтому рекомендуется проводить частые медосмотры.

Медитация или йога также должны быть добавлены в режим жизни Кролика, чтобы помочь стабилизировать настроение.