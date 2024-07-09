Капустяна паляничка: рецепт легкої страви для перекусу всього з трьох інгредієнтів

Що потрібно для капустяних паляничок

Для приготування такої простої страви для перекусу, потрібні ці інгредієнти:

капуста білокачанна - 300 г;

борошно - 3 ст. л.;

яйця - 2 шт.;

спеції - до смаку;

зелень - до смаку;

сіль - до смаку;

олія - до смаження.

Як готувати палянички з капусти

Помийте потрібну кількість капусти та наріжте на максимально тоненькі смужки. Або ж можна скористатися кухонним комбайном.

Перекладіть нарізану капусту до глибокої миски, додайте сіль та перець до смаку. Злегка перемніть капусту, щоб вона пустила сік - тоді капустяне тісто буде більш густим, відповідно паляничка не "розвалиться" при смаженні.

Наріжте капусту на смужки (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Залиште капусту на 5-10 хвилин, щоб овоч виділив сік. Потім злийте з капусти рідину. Щоб урізноманітнити смак, можна додати улюблених спецій, або зелені, попередньо промивши та подрібнивши її.

Після цього приготуйте тісто для капустяної запіканки. Для цього в окремій мисці збийте яйця, а потім перелийте їх до капусти. Поступово всипте борошно та ретельно перемішайте інгредієнти.

Розігрійте пательню, за потреби змастивши її олією. Викладіть капустяну масу, рівномірно розподіливши її ложкою по всьому дну пательні.

Розподіліть капусту по дну пательні (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

За бажанням, можна зробити смак капустяного млинчика ще цікавішим, посипавши його насінням льону, кунжутом або маком.

Накрийте пательню з капустяною паляничкою кришкою і смажте коржик протягом 5 хвилин. Після цього, скориставшись тарілкою, переверніть паляничку на інший бік.

За бажанням також присипте кунжутом і смажте ще протягом 5 хвилин - проте вже не накриваючи пательню кришкою.

Зачекайте, доки коржик злегка охолоне, розріжте його на шматочки - і можна пригощатися. Крім додавання зелені та кунжуту, урізноманітнити смак можна і домашнім соусом - зі звичайної сметани та зелені.