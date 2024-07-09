Капустная паляничка: рецепт легкого блюда для перекуса всего из трех ингредиентов

Эта капустная запеканка - или же паляничка - пригодится для быстрого летнего перекуса. Ее приготовление занимает примерно 20 минут, а из обязательных ингредиентов - только капуста, яйца и мука.
О том, как приготовить из яиц и капусты вкусную паляничку, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк".
Для приготовления такого простого блюда для перекуса нужны эти ингредиенты:
Помойте нужное количество капусты и нарежьте на максимально тонкие полоски. Или можно воспользоваться кухонным комбайном.
Переложите нарезанную капусту в глубокую миску, добавьте соль и перец по вкусу. Слегка перемните капусту, чтобы она пустила сок - тогда капустное тесто будет более густым, соответственно паляничка не "развалится" при жарке.
Нарежьте капусту на полоски (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)
Оставьте капусту на 5-10 минут, чтобы овощ выделил сок. Затем слейте из капусты жидкость. Чтобы разнообразить вкус, можно добавить любимые специи или зелень, предварительно промыв и измельчив ее.
После этого приготовьте тесто для капустной запеканки. Для этого в отдельной миске взбейте яйца, затем перелейте их в капусту. Постепенно всыпьте муку и перемешайте ингредиенты.
Разогрейте сковороду, при необходимости смазав ее растительным маслом. Выложите капустную массу, равномерно распределив ее ложкой по всему дну сковороды.
Распределите капусту по дну сковороды (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)
По желанию, можно сделать вкус капустного блинчика еще более интересным, посыпав его семенами льна, кунжутом или маком.
Накройте сковороду с капустной паляничкой крышкой и жарьте коржик в течение 5 минут. После этого, воспользовавшись тарелкой, переверните паляничку на другую сторону.
По желанию также присыпьте кунжутом и жарьте еще в течение 5 минут - однако уже не накрывая сковороду крышкой.
Подождите, пока коржик слегка остынет, разрежьте его на кусочки - и можно угощаться. Помимо добавления зелени и кунжута, разнообразить вкус можно и домашним соусом - из обычной сметаны и зелени.
Кстати, раньше мы писали о том, как приготовить из пюре финские палянички.
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