Капуста чи шпинат: ось який продукт корисніший для здоров'я

Капуста та шпинат схожі за зовнішнім виглядом і поживністю, але ці два зелені овочі далеко не ідентичні. Один продукт містить більше користі для організму.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Що варто знати

Капуста кейл - це овочева рослина різновид городньої капусти родини капустяних.

Капуста буває різних сортів: зелена, кучерява і листова. Кожен сорт може дещо відрізнятися за харчовими властивостями.

Шпинат також продається пучками з плодоніжками або попередньо промитий. Будь-який вид капусти та шпинату корисний. Зазвичай обидва продукти доступні цілий рік у супермаркеті.

Дієтолог Крісті Бауманн розповіла, що і капуста, і шпинат - містять потужні поживні речовини.

Переваги капусти кейл

У 20 г капусти міститься:

7 калорій

1 г вуглеводів

1 г клітковини

1 г білка

4 мг кальцію

2 мг калію

11 мг натрію

2 мг заліза

22 мг вітаміну С

Кейл багата антиоксидантами, такими як бета-каротин і флавоноїди, які допомагають боротися із запаленням і захищати від хронічних захворювань.

Це фантастичне джерело вітаміну K, який підтримує здоров’я кісток і правильне згортання крові. Крім того, вміст клітковини в листовій капусті сприяє здоровому травленню, а вітамін А підтримує чисту шкіру та здорові очі.

Капуста Кейл (фото: wikipedia)

Переваги шпинату

У 30 грамах шпинату міститься:

7 калорій

2 мг кальцію

4 мг калію

24 мг натрію

5 мг заліза

9 мг вітаміну С

1 г вуглеводів

1 г харчових волокон

1 г білка

Шпинат багатий на залізо, яке підтримує виробництво енергії та транспортування кисню в організмі, що особливо важливо для активних людей.

Він насичений магнієм, життєво необхідним для роботи м’язів і нервів, і фолієвою кислотою, яка сприяє відновленню та росту клітин. Шпинат також містить лютеїн і зеаксантин - антиоксиданти, які захищають очі від вікових проблем.

Шпинат (фото: Freepik)

Що корисніше для здоров'я

Капуста та шпинат мають певні харчові переваги. Вибір "здоровішого" продукту залежить від конкретних потреб у харчуванні.

Кайл містить більше вітаміну С, тоді як шпинат містить більше заліза та магнію. Капуста є чудовим вибором для підвищення імунітету завдяки своєму вітаміну С, тоді як шпинат ідеально підходить для тих, хто хоче підтримувати роботу м’язів або рівень енергії завдяки вмісту заліза.

Капусту та шпинат можна додавати до багатьох солоних та гострих страв.