Капуста или шпинат: вот какой продукт более полезен для здоровья

Капуста и шпинат похожи по внешнему виду и питательности, но эти два зеленых овоща далеко не идентичны. Один продукт содержит больше пользы для организма.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

Что стоит знать

Капуста кейл - это овощное растение разновидность огородной капусты семейства капустных.

Капуста бывает разных сортов: зеленая, кудрявая и листовая. Каждый сорт может несколько отличаться по пищевым свойствам.

Шпинат также продается пучками с плодоножками или предварительно промытый. Любой вид капусты и шпината полезен. Обычно оба продукта доступны круглый год в супермаркете.

Диетолог Кристи Бауманн рассказала, что и капуста, и шпинат - содержат мощные питательные вещества.

Преимущества капусты кейл

В 20 г капусты содержится:

7 калорий

1 г углеводов

1 г клетчатки

1 г белка

4 мг кальция

2 мг калия

11 мг натрия

2 мг железа

22 мг витамина С

Кейл богата антиоксидантами, такими как бета-каротин и флавоноиды, которые помогают бороться с воспалением и защищать от хронических заболеваний.

Это фантастический источник витамина K, который поддерживает здоровье костей и правильную свертываемость крови. Кроме того, содержание клетчатки в листовой капусте способствует здоровому пищеварению, а витамин А поддерживает чистую кожу и здоровые глаза.

Капуста Кейл (фото: wikipedia)

Преимущества шпината

В 30 граммах шпината содержится:

7 калорий

2 мг кальция

4 мг калия

24 мг натрия

5 мг железа

9 мг витамина С

1 г углеводов

1 г пищевых волокон

1 г белка

Шпинат богат железом, которое поддерживает производство энергии и транспортировку кислорода в организме, что особенно важно для активных людей.

Он насыщен магнием, жизненно необходимым для работы мышц и нервов, и фолиевой кислотой, которая способствует восстановлению и росту клеток. Шпинат также содержит лютеин и зеаксантин - антиоксиданты, которые защищают глаза от возрастных проблем.

Шпинат (фото: Freepik)

Что полезнее для здоровья

Капуста и шпинат имеют определенные пищевые преимущества. Выбор "здорового" продукта зависит от конкретных потребностей в питании.

Капуста содержит больше витамина С, тогда как шпинат содержит больше железа и магния. Капуста является отличным выбором для повышения иммунитета благодаря своему витамину С, тогда как шпинат идеально подходит для тех, кто хочет поддерживать работу мышц или уровень энергии благодаря содержанию железа.

Капусту и шпинат можно добавлять ко многим соленым и острым блюдам.