Капуста или шпинат: вот какой продукт более полезен для здоровья
Капуста и шпинат похожи по внешнему виду и питательности, но эти два зеленых овоща далеко не идентичны. Один продукт содержит больше пользы для организма.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.
Что стоит знать
Капуста кейл - это овощное растение разновидность огородной капусты семейства капустных.
Капуста бывает разных сортов: зеленая, кудрявая и листовая. Каждый сорт может несколько отличаться по пищевым свойствам.
Шпинат также продается пучками с плодоножками или предварительно промытый. Любой вид капусты и шпината полезен. Обычно оба продукта доступны круглый год в супермаркете.
Диетолог Кристи Бауманн рассказала, что и капуста, и шпинат - содержат мощные питательные вещества.
Преимущества капусты кейл
В 20 г капусты содержится:
- 7 калорий
- 1 г углеводов
- 1 г клетчатки
- 1 г белка
- 4 мг кальция
- 2 мг калия
- 11 мг натрия
- 2 мг железа
- 22 мг витамина С
Кейл богата антиоксидантами, такими как бета-каротин и флавоноиды, которые помогают бороться с воспалением и защищать от хронических заболеваний.
Это фантастический источник витамина K, который поддерживает здоровье костей и правильную свертываемость крови. Кроме того, содержание клетчатки в листовой капусте способствует здоровому пищеварению, а витамин А поддерживает чистую кожу и здоровые глаза.
Капуста Кейл (фото: wikipedia)
Преимущества шпината
В 30 граммах шпината содержится:
- 7 калорий
- 2 мг кальция
- 4 мг калия
- 24 мг натрия
- 5 мг железа
- 9 мг витамина С
- 1 г углеводов
- 1 г пищевых волокон
- 1 г белка
Шпинат богат железом, которое поддерживает производство энергии и транспортировку кислорода в организме, что особенно важно для активных людей.
Он насыщен магнием, жизненно необходимым для работы мышц и нервов, и фолиевой кислотой, которая способствует восстановлению и росту клеток. Шпинат также содержит лютеин и зеаксантин - антиоксиданты, которые защищают глаза от возрастных проблем.
Шпинат (фото: Freepik)
Что полезнее для здоровья
Капуста и шпинат имеют определенные пищевые преимущества. Выбор "здорового" продукта зависит от конкретных потребностей в питании.
Капуста содержит больше витамина С, тогда как шпинат содержит больше железа и магния. Капуста является отличным выбором для повышения иммунитета благодаря своему витамину С, тогда как шпинат идеально подходит для тех, кто хочет поддерживать работу мышц или уровень энергии благодаря содержанию железа.
Капусту и шпинат можно добавлять ко многим соленым и острым блюдам.
Предварительно сваренный и нарезанный шпинат или капусту также можно хранить в морозильной камере, чтобы добавить во многие рецепты.
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