UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Капсула одягу на літо: стилістка показала, як обрати та комбінувати речі, аби завжди бути модною

Як вдягатися на роботу влітку (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Стилістка Олена Шевченко розповіла, як підібрати капсулу одягу на літо. Цей варіант чудово вам підійде, якщо ви хочете мати модний вигляд та щодня приміряти нові "луки", але при цьому не витрачати гроші на постійне оновлення гардероба.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, яким стилістка поділилася в Instagram.

Як зібрати капсулу на літо

Якщо ви працюєте не віддалено, то влітку важливо підбирати одяг так, аби він відповідав дрес-коду, але при цьому в ньому не було дуже спекотно. Задуха у громадському транспорті, розпечений асфальт та різкий перепад температури через кондиціонери у приміщеннях - вбрання має витримати усі ці випробовування.

За словами стилістки, ідеальної капсули не існує. Кожна людина має підбирати одяг з урахуванням усіх власних потреб. Але Шевченко склала приблизний список речей, який допоможе краще зрозуміти, як скласти капсулу.

Одяг для літньої капсули:

  • костюм з легкої тканини (обирайте варіанти з льону, мусліну, віскози або інші)
  • подовжені шорти
  • біла футболка (обирайте відтінок, який вам найбільше личить)
  • сукня-фуболка або ж сукня у білизняному стилі
  • біла сорочка з цупким комірцем та лацканами
  • топи або майки з бавовни або шовку
  • легкі брюки (фасон підбирайте на власний розсуд)
  • пара зручного взуття
  • пара взуття на невисоких підборах
  • аксесуари для акцентів в образах
  • декілька сумок.

Усі це речі можна комбінувати, завдяки чому ви щодня матимете різні "луки", але при цьому вам не доведеться постійно купувати щось нове. А для того, аби капсула стала максимально універсальною, врахуйте ще декілька моментів.

Як правильно зібрати капсулу одягу:

  • звертайте увагу на фасон речей - влітку одяг має бути вільним
  • обирайте легкі тканини, які "дихають"
  • підбирайте кольори - капсула може бути нейтральною, але якщо ви хочете більше акцентів, то додайте інші відтінки
  • користуйтеся безшовною білизною
  • не забувайте про цупкість тканин - речі не мають "просвічувати" контури білизни та ділянки оголеного тіла.

 

Нагадаємо, раніше вже стало відомо, який макіяж для жінок після 50 "мінусне" одразу 10 років.

Окрім цього, нещодавно ми називали найкращі кольори помад для жінок після 40 років.

Читайте РБК-Україна в Google News
КрасаСтиль життяПорадиСтиліст