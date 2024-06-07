Капсула одежды на лето: стилистка показала, как выбрать и комбинировать вещи, чтобы всегда быть модной

Как собрать капсулу на лето

Если вы работаете не удаленно, то летом важно подбирать одежду так, чтобы она соответствовала дресс-коду, но при этом в ней не было очень жарко. Духота в общественном транспорте, раскаленный асфальт и резкий перепад температуры из-за кондиционеров в помещениях - наряд должен выдержать все эти испытания.

По словам стилистки, идеальной капсулы не существует. Каждый человек должен выбирать одежду с учетом всех своих потребностей. Но Шевченко составила примерный список вещей, который поможет лучше понять, как составить капсулу.

Одежда для летней капсулы:

костюм из легкой ткани (выбирайте варианты из льна, муслина, вискозы или другие)

удлиненные шорты

белая футболка (выбирайте оттенок, который вам больше подходит)

платье-фуболка или платье в бельевом стиле

белая рубашка с плотным воротничком и лацканами

топы или майки из хлопка или шелка

легкие брюки (фасон подбирайте по своему усмотрению)

пара удобной обуви

пара обуви на невысоком каблуке

аксессуары для акцентов в образах

несколько сумок.

Все это вещи можно комбинировать, благодаря чему вы ежедневно будете иметь разные "луки", но при этом вам не придется постоянно покупать что-то новое. А для того чтобы капсула стала максимально универсальной, учтите еще несколько моментов.

Как правильно собрать капсулу одежды: