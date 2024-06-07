Капсула одежды на лето: стилистка показала, как выбрать и комбинировать вещи, чтобы всегда быть модной

Стилистка Елена Шевченко рассказала, как подобрать капсулу одежды на лето. Этот вариант прекрасно вам подойдет, если вы хотите выглядеть модно и ежедневно примерять новые "луки", но при этом не тратить деньги на постоянное обновление гардероба.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, которым стилистка поделилась в Instagram.
Если вы работаете не удаленно, то летом важно подбирать одежду так, чтобы она соответствовала дресс-коду, но при этом в ней не было очень жарко. Духота в общественном транспорте, раскаленный асфальт и резкий перепад температуры из-за кондиционеров в помещениях - наряд должен выдержать все эти испытания.
По словам стилистки, идеальной капсулы не существует. Каждый человек должен выбирать одежду с учетом всех своих потребностей. Но Шевченко составила примерный список вещей, который поможет лучше понять, как составить капсулу.
Все это вещи можно комбинировать, благодаря чему вы ежедневно будете иметь разные "луки", но при этом вам не придется постоянно покупать что-то новое. А для того чтобы капсула стала максимально универсальной, учтите еще несколько моментов.
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