Капсула одягу на літо: стилістка показала, як обрати та комбінувати речі, аби завжди бути модною

Стилістка Олена Шевченко розповіла, як підібрати капсулу одягу на літо. Цей варіант чудово вам підійде, якщо ви хочете мати модний вигляд та щодня приміряти нові "луки", але при цьому не витрачати гроші на постійне оновлення гардероба.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, яким стилістка поділилася в Instagram .

Як зібрати капсулу на літо

Якщо ви працюєте не віддалено, то влітку важливо підбирати одяг так, аби він відповідав дрес-коду, але при цьому в ньому не було дуже спекотно. Задуха у громадському транспорті, розпечений асфальт та різкий перепад температури через кондиціонери у приміщеннях - вбрання має витримати усі ці випробовування.

За словами стилістки, ідеальної капсули не існує. Кожна людина має підбирати одяг з урахуванням усіх власних потреб. Але Шевченко склала приблизний список речей, який допоможе краще зрозуміти, як скласти капсулу.

Одяг для літньої капсули:

костюм з легкої тканини (обирайте варіанти з льону, мусліну, віскози або інші)

подовжені шорти

біла футболка (обирайте відтінок, який вам найбільше личить)

сукня-фуболка або ж сукня у білизняному стилі

біла сорочка з цупким комірцем та лацканами

топи або майки з бавовни або шовку

легкі брюки (фасон підбирайте на власний розсуд)

пара зручного взуття

пара взуття на невисоких підборах

аксесуари для акцентів в образах

декілька сумок.

Усі це речі можна комбінувати, завдяки чому ви щодня матимете різні "луки", але при цьому вам не доведеться постійно купувати щось нове. А для того, аби капсула стала максимально універсальною, врахуйте ще декілька моментів.

Як правильно зібрати капсулу одягу: