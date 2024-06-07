Капсула одежды на лето: стилистка показала, как выбрать и комбинировать вещи, чтобы всегда быть модной
Стилистка Елена Шевченко рассказала, как подобрать капсулу одежды на лето. Этот вариант прекрасно вам подойдет, если вы хотите выглядеть модно и ежедневно примерять новые "луки", но при этом не тратить деньги на постоянное обновление гардероба.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, которым стилистка поделилась в Instagram.
Как собрать капсулу на лето
Если вы работаете не удаленно, то летом важно подбирать одежду так, чтобы она соответствовала дресс-коду, но при этом в ней не было очень жарко. Духота в общественном транспорте, раскаленный асфальт и резкий перепад температуры из-за кондиционеров в помещениях - наряд должен выдержать все эти испытания.
По словам стилистки, идеальной капсулы не существует. Каждый человек должен выбирать одежду с учетом всех своих потребностей. Но Шевченко составила примерный список вещей, который поможет лучше понять, как составить капсулу.
Одежда для летней капсулы:
- костюм из легкой ткани (выбирайте варианты из льна, муслина, вискозы или другие)
- удлиненные шорты
- белая футболка (выбирайте оттенок, который вам больше подходит)
- платье-фуболка или платье в бельевом стиле
- белая рубашка с плотным воротничком и лацканами
- топы или майки из хлопка или шелка
- легкие брюки (фасон подбирайте по своему усмотрению)
- пара удобной обуви
- пара обуви на невысоком каблуке
- аксессуары для акцентов в образах
- несколько сумок.
Все это вещи можно комбинировать, благодаря чему вы ежедневно будете иметь разные "луки", но при этом вам не придется постоянно покупать что-то новое. А для того чтобы капсула стала максимально универсальной, учтите еще несколько моментов.
Как правильно собрать капсулу одежды:
- обращайте внимание на фасон вещей - летом одежда должна быть свободной
- выбирайте легкие ткани, которые "дышат"
- подбирайте цвета - капсула может быть нейтральной, но если вы хотите больше акцентов, то добавьте другие оттенки.
- пользуйтесь бесшовным бельем
- не забывайте о плотности тканей - вещи не должны "просвечивать" контуры белья и участки обнаженного тела.
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