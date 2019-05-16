Цирк юродивых: в Раде в нардепа бросили петлю для виселицы (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

Нардеп заявил, что коалиции в парламенте нет

В Верховной Раде произошел неприятный инцидент - в народного депутата Сергея Каплина бросили петлю. Этому предшествовало заявление политика про отсутствие коалиции в парламенте, который также объявил о своем выходе из фракции Блок Петра Порошенко, передает "Гордон".

Каплин рассказал, что дал возможность Владимиру Зеленскому после инаугурации "безотлагательно" распустить Раду.

По словам парламентского фотографа Яна Доброносова, после этого нардеп от "Народного фронта" Михаил Бондарь бросил в Каплина веревочную петлю.

Также он опубликовал в Facebook соответствующий снимок.

"Момент продолжался секунду, Михаил Бондарь бросил петлю в Каплина", - подписал он кадр.

Михаил Бондарь бросил петлю в Сергея Каплина (Фото: facebook.com/yan.dobronosov)

В комментариях к сообщению пользователи сети с сарказмом и иронией отреагировали на инцидент.

Разве ж можно распускать такую хорошую Раду?

Депутатов еще учить и учить... Надо ж не кидать петлю, а вешать на нее!

Креативно;

Цирк юродивых!

Напомним, что с Каплиным уже происходили скандальные истории. Так, в 2017 году он подрался с депутатом Игорем Мосийчуком возле Печерского суда Киева.

Перед этим, в ноябре 2014 года, в Полтаве Каплин топором вырубил дверь в кабинет мэра города Александра Мамая, а затем осыпал кабинет солью.

Как сообщалось ранее, в марте Олег Ляшко устроил потасовку в Верховной Раде и попытался подраться с премьером Владимиром Гройсманом. Видео инцидента разместили в интернете.

Также мы писали о том, что в декабре 2018-го народные депутаты устроили массовую драку в сессионном зале из-за Виктора Медведчука.