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Цирк юродивих: в Раді у нардепа кинули петлю для шибениці (фото)

STYLERЖиття    16.05.2019 - 15:26
Цирк юродивих: в Раді у нардепа кинули петлю для шибениці (фото)
Фото: колаж РБК-Україна

Нардеп заявив, що коаліції в парламенті немає

У Верховній Раді стався неприємний інцидент - в народного депутата Сергія Капліна кинули петлю. Цьому передувала заява політика про відсутність коаліції в парламенті, який також оголосив про свій вихід з фракції Блок Петра Порошенка, передає "Гордон".

Каплін розповів, що дав можливість Володимиру Зеленському після інавгурації "невідкладно" розпустити Раду.

За словами парламентського фотографа Яна Доброносова, після цього нардеп від "Народного фронту" Михайло Бондар кинув у Капліна мотузяну петлю.

Також він опублікував у Facebook відповідний знімок.

"Момент тривав секунду, Михайло Бондар кинув петлю в Капліна", - підписав він кадр.

Цирк юродивих: в Раді у нардепа кинули петлю для шибениці (фото)

Михайло Бондар кинув петлю у Сергія Капліна (Фото: facebook.com/yan.dobronosov)

У коментарях до повідомлення користувачі мережі із сарказмом та іронією відреагували на інцидент.

  • Хіба ж можна розпускати таку хорошу Раду?
  • Депутатів ще вчити і вчити... Треба ж не кидати петлю, а вішати на неї!
  • Креативно;
  • Цирк юродивих!

Нагадаємо, що з Капліним вже відбувалися скандальні історії. Так, у 2017 році він побився з депутатом Ігорем Мосійчуком біля Печерського суду Києва.

Перед цим, в листопаді 2014 року, в Полтаві Каплін сокирою вирубав двері у кабінет мера міста Олександра Мамая, а потім обсипав кабінет сіллю.

Як повідомлялося раніше, у березні Олег Ляшко влаштував бійку у Верховній Раді і спробував побитися з прем'єром Володимиром Гройсманом. Відео інциденту розмістили в інтернеті.

Також ми писали про те, що в грудні 2018-го народні депутати влаштували масову бійку в сесійній залі через Віктора Медведчука.

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