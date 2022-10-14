Капітуляція Росії принесе не вічний світ, а відстрочення нового протистояння, - експерт

За його словами, хоч би як виглядала українська перемога, її прямі результати відомі: Україна прийме капітуляцію Росії, отримає належні переможцю репарації та займеться відновленням власних територій та повномасштабною інтеграцією до європейської родини народів.

"У поваленій Росії, розчленованій нехай навіть на десяток країн, у цей час будуть запущені приховані процеси імперського відродження. Щоб припинити їх на корені, Україні знадобилося б на кілька десятиліть покрити територію переможеного ворога мережею окупаційних комендатур і фільтраційних таборів, а подібні не озвучувалися", - зазначає експерт.

Водночас додає Мізрах, виходячи з історичного досвіду, можна не сумніватися, що "розрубане тіло країни-монстра почне невблаганно зростатися, прагнучи колишніх розмірів".

Так, із десятка історичних підтверджень можна для наочності розглянути результати жовтневого перевороту 1917 року, коли більшовицька Росія втратила Україну, що належить їй частини Польщі, Прибалтики, Фінляндії, середньоазійських територій, і на деякий час навіть Білорусі та Азербайджану, де встигли.

"Повернення (захоплення, по суті) цих земель спочатку було складовою політики радянського обмилка, і більшовизм при цьому був лише зовнішньою оболонкою процесу. Якби переміг не Ленін, а Білий рух, то реставрація проходила б під іншими прапорами, але не менш люто "До 1950 року перевдягнена в радянську гімнастерку в'язниця народів повернула собі всі колишні володіння, приєднавши до них ще ряд східноєвропейських країн і половину Німеччини", - пояснює експерт.

Він переконаний: імперська велич, побудована на злиднях і безправності мільйонів, це багатовікова модель існування тієї освіти, яку заведено називати Росією, і будь-яка ідеологія в цьому процесі має випадковий і тимчасовий характер.

"Ні Україна, ні Європа, ні англосаксонський світ не в змозі запобігти агресивному об'єднанню та відродженню каламутного "російського велетня". Ніхто не знає, в якому потворному образі він з'явиться світу цього разу. Важливо пам'ятати інше. Росія майбутнього не нападе на Україну майбутнього лише розуміючи, що вона буде швидко і жорстоко розбита", - резюмує Мізрах.