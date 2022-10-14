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Капитуляция России принесет не вечный мир, а отсрочку нового противостояния, - эксперт

Фото: капитуляция России принесет не вечный мир, а отсрочку нового противостояния (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Капитуляция России принесет не вечный мир, а гарантированную отсрочку нового противостояния. Возможно, она будет долгой, длиною в полвека, но имеет все предпосылки к повторению.

Об этом заявил политэксперт Игорь Мизрах.

По его словам, как бы ни выглядела украинская победа, ее прямые результаты известны: Украина примет капитуляцию России, получит положенные победителю репарации и займется восстановлением собственных территорий и полномасштабной интеграцией в европейскую семью народов.

"В поверженной России, расчлененной пусть даже на десяток стран, в это время будут запущены скрытые процессы имперского возрождения. Чтобы пресечь их на корню, Украине потребовалось бы на несколько десятилетий покрыть территорию побежденного врага сетью оккупационных комендатур и фильтрационных лагерей, а подобные планы даже никем не озвучивались", - отмечает эксперт.

Вместе с тем, добавляет Мизрах, исходя из исторического опыта, можно не сомневаться, что "разрубленное тело страны-монстра начнет неумолимо срастаться, стремясь к былым размерам".

Так, из десятка исторических подтверждений можно для наглядности рассмотреть результаты октябрьского переворота 1917 года, когда большевистская Россия лишилась Украины, принадлежащей ей части Польши, Прибалтики, Финляндии, среднеазиатских территорий, и на некоторое время даже Беларуси и Азербайджана, где успели возникнуть независимые государства.

"Возвращение (захват, по сути) этих земель изначально был составной частью политики советского обмылка, и большевизм при этом являлся лишь внешней оболочкой процесса. Если бы победил не Ленин, а Белое движение, то реставрация проходила бы под другими знаменами, но не менее свирепо. К 1950 году переодетая в советскую гимнастерку тюрьма народов вернула себе все былые владения, присоединив к ним еще ряд восточноевропейских стран и половину Германии", - поясняет эксперт.

Он убежден: имперское величие, построенное на нищете и бесправии миллионов, это многовековая модель существования того образования, которое принято называть Россией, и любая идеология в этом процессе носит случайный и временный характер.

"Ни Украина, ни Европа, ни англосаксонский мир не в состоянии будут предотвратить агрессивное объединение и возрождение мутноглазого "русского исполина". Никто не знает, в каком уродливом обличье он явится миру на этот раз. Важно помнить другое. Россия будущего не нападет на Украину будущего, лишь понимая, что она будет быстро и жестоко разбита", - резюмирует Мизрах.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, какие прогнозы давали мировые эксперты Украине на 2022 год.

А еще мы писали о том, что военный эксперт дал 5 сценариев окончания войны России против Украины.

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Вторжение России в Украину