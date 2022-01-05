Украинские и мировые эксперты составили прогноз на 2022 год

Украинские и британские экономисты подготовили уже пятый спецвыпуск "Світ попереду". Он традиционно выходит в конце года и содержит прогнозы на ближайший год от признанных экспертов как в Украине, так и за рубежом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на составителей спецвыпуска.

Спецвыпуск содержит 220 страниц. Качественная аналитика с прогнозами на 2022-й поделена на две части - общемировую с прогнозами экспертов The Economist и украинскую с авторскими колонками лидеров мнений, представителей большого бизнеса, топ-чиновников, экономистов, историков, дипломатов и т.д.

"Впервые этот выпуск, который теперь называется "Світ попереду", выйдет на украинском. В нем мы и наши британские коллеги собрали руководителей государств и больших компаний, чтобы обсудить, какими в следующем году будут глобальная экономика, мир культуры и технологий. Среди них и президент Украины, чья колонка открывает украинскую часть этого проекта", - говорит главный редактор журнала НВ Виталий Сыч, представляющий составителей с украинской стороны.

По словам президента Владимира Зеленского, 2022-й год для Украины будет решающим. По его словам, от успехов в 2022-м в вопросе вакцинации от Covid-19 и продолжения многих реформ зависит дальнейшая жизнь страны.

"Общества, которые отстают в вакцинации, будут отставать и в экономическом развитии", - заявил Зеленский.

А вот экс-посол США в Украине Уильям Тейлор подчеркнул, что первое задание - сдержать еще одно вторжение России.

"Украинский народ сплочен в борьбе с Россией как никогда", - считает дипломат.

Но не политикой единой. Авторы колонок затрагивают самые разные темы: здравоохранение, покорение космоса, туризм, киноиндустрия. Много внимания уделили технологиям и инновациям, ведь за ними будущее.

"Украинский IT-сектор имеет огромный потенциал для развития. Украина может стать самым большим IT-хабом в Восточной Европе, где будут создаваться продукты, которые будут менять мир", - уверен вице-премьер-министр Украины и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Следующим поколениям украинцев хлеб будут давать инновации, считает глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив. По его словам, подготовленные кадры, проекты мирового уровня, ведущие финансовые сервисы, постепенная диджитализация промышленности вместе со здоровым трудоголизмом дают стране шанс наконец перестать зависеть от плодородия почв.

"Подпитанная инновациями, растет эффективность традиционных индустрий. Вспомню близкую мне фармацевтическую отрасль, которая борется за право поставлять в Евросоюз недорогие лекарства. Более того, Украина готова создать антикоронавирусный хаб, который сможет в будущем обеспечить весь регион вакцинами и препаратами от ковида", - пишет Дмитрий Шимкив.

Короновирус был одной из ведущих тем и в британской части спецпроекта. Также ее авторы затрагивали мировой энергетический кризис, противостояние между США и Китаем, политическую ситуацию в США и ее влияние на мир.

"Эта страна еще много лет будет оставаться большим государством, но на сколько она будет влиятельной, зависит не от ее внешней политики, а от ее способности решать собственные внутренние проблемы", - говорит известный американский философ, политический экономист и публицист, а также старший научный сотрудник Стенфордского университета Фрэнсис Фукуяма.