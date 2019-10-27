Капитан сборной Украины оскандалился из-за заявления о войне с Россией: все детали

Капитан сборной Украины по волейболу Олег Плотницкий, который играет за итальянский клуб "Перуджу", в одном из своих последних интервью рассказал, что в будущем может поехать играть в Россию, несмотря на агрессию со стороны РФ. Об этом сообщает "Главком".

Плотницкий отметил, что для него спорт вне политики. Спортсмен рассказал, что до войны он часто ездил с командой играть в Россию или Беларусь. Такие выездные игры проходили почти раз в неделю.

В Москве спортсмену тоже доводилось быть не раз. Он заявил, что два-три раза так получалось, что он там даже отмечал дни рождения. Когда началась война, многие волейболисты, которые тогда играли в России спрашивали его все ли нормально в Харькове.

Олег Плотницкий (фото: cev.eu)

Спортсмен вспомнил, что в 2017 году у его команды были матчи в Москве и тогда парни ходили в ветровках с надписью: "Украина", но они не заметили агрессивных взглядов местных жителей. Когда они зашли перекусить в кафе, то люди сами подходили к ним и спрашивали все ли нормально у них в стране.

"Не хочу смешивать спорт с политикой. Пусть они быстрее разберутся. Мне очень жаль людей, страдающих из-за глупых планов политиков", - заявил 22-летний Плотницкий.

Он также рассказал, что среди его знакомых есть человек пять, кто воевал или продолжает воевать на Донбассе. При этом это также спортсмены волейболисты, с которыми он начинал играть, но они старше на три-четыре года.

Также воюют мужчины, которые играли еще с его отцом. Плотницкий отметил, что очень уважает этих людей. Но это простые люди, от которых не зависит, будет ли продолжаться война дальше.