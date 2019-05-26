Каннский кинофестиваль: назван лучший фильм года

Лучший фильм 2019 года – итоги Каннского кинофестиваля (фото: twitter.com/Festival_Cannes)

Лучшим фильмом этого года стал фильм корейского кинорежиссера Пон Чжун Хо

По итогам Каннского кинофестиваля обладателем главной премии 2019 года стал фильм корейского режиссера Пон Чжун Хо. Лауреатом главной премии - " Золотой пальмовой ветви" стала кинолента "Паразиты" режиссера Пон Джун Хо. Об этом говорится в сообщении в официальном Twitter фестиваля.

"Фильм "Паразиты" Пон Чжун Хо только что получил "Золотую пальмовую ветвь" #Cannes2019! Поздравляем всю команду фильма!" – говорится в сообщении.

Лучший фильм 2019 года – итоги Каннского кинофестиваля (фото: twitter.com/Festival_Cannes)

Кроме того, гран-при получил фильм Мате Гиот "Атлантика". Приз за лучшую мужскую роль получил Антонио Бандерас ("Боль и слава" Педро Альмодовара), за лучшую женскую роль — Эмили Бичем ("Малыш Джо" Джессики Хауснер). Приз лучшим режиссерам получили братья Дарденн за фильм "Молодой Ахмед".

Напомним, что ранее роскошная Винни Харлоу удивила новым красочным образом. Винни Харлоу, которая на днях блистала в прозрачном платье с аппликацией в виде крокодила, подготовила новый не менее впечатляющий наряд. На красную дорожку благотворительного гала-вечера amfAR, который проходил на территории роскошного Каннского отеля Hotel du Cap-Eden-Roc, она прибыла в наряде от британского дизайнера Ричарда Куинна.

Интересно, что украинский певец Макс Барских тоже посетил вечеринку в Каннах. Там его заметили в обществе российской топ-модели и актрисы Саши Лусс. Девушка посетила кинофестиваль, так как снялась в новом фильме Люка Бессона "Анна". Парочку видели вместе не только на вечеринке, но и после нее – на прогулке.