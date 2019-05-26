Каннський кінофестиваль: назвали найкращий фільм року

Кращий фільм 2019 року – підсумки Каннського кінофестивалю (фото: twitter.com/Festival_Cannes)

Кращим фільмом цього року став фільм корейського кінорежисера Пон Чжун Хо

За підсумками Каннського кінофестивалю володарем головної премії 2019 року став фільм корейського режисера Пон Чжун Хо. Лауреатом головної премії - "Золотої пальмової гілки" стала кінострічка "Паразити" режисера Пон Джун Хо. Про це йдеться в повідомленні в офіційному Twitter фестивалю.

"Фільм "Паразити" Пон Чжун Хо тільки що отримав "Золоту пальмову гілку" #Cannes2019! Вітаємо всю команду фільму!" – йдеться в повідомленні.

Кращий фільм 2019 року – підсумки Каннського кінофестивалю (фото: twitter.com/Festival_Cannes)

Крім того, гран-прі отримав фільм Мате Діоп "Атлантика". Приз за кращу чоловічу роль отримав Антоніо Бандерас ("Біль і слава" Педро Альмодовара), за кращу жіночу роль — Емілі Бичем ("Малюк Джо" Джесіки Хауснер). Приз кращим режисерам отримали брати Дарденн за фільм "Молодий Ахмед".

Нагадаємо, що раніше розкішна Вінні Харлоу здивувала новим барвистим чином. Вінні Харлоу, яка днями блищала в прозорій сукні з аплікацією у вигляді крокодила, підготувала новий не менш вражаючий наряд. На червону доріжку благодійного гала-вечора amfAR, який проходив на території розкішного Каннського готелю Hotel du Cap-Eden-Roc, вона прибула у вбранні від британського дизайнера Річарда Куїнна.

Цікаво, що український співак Макс Барських теж відвідав вечірку в Каннах. Там його помітили в товаристві російської топ-моделі і актриси Саші Лусс. Дівчина відвідала кінофестиваль, так як знялася в новому фільмі Люка Бессона "Анна". Парочку бачили разом не тільки на вечірці, але і після неї – на прогулянці.