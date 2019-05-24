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Райская птица: роскошная Винни Харлоу удивила новым красочным образом

Lite » Мода 24.05.2019 - 22:28
Райская птица: роскошная Винни Харлоу удивила новым красочным образом
Винни Харлоу (фото: instagram.com/officialfaberge)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

26-летняя модель подготовила новый яркий наряд

Винни Харлоу, которая на днях блистала в прозрачном платье с аппликацией в виде крокодила, подготовила новый не менее впечатляющий наряд. На красную дорожку благотворительного гала-вечера amfAR, который проходил на территории роскошного Каннского отеля Hotel du Cap-Eden-Roc, она прибыла в наряде от британского дизайнера Ричарда Куинна. Этот модельер прославился на весь мир необычным видением и фирменными цветочными мотивами.

Райская птица: роскошная Винни Харлоу удивила новым красочным образомРайская птица: роскошная Винни Харлоу удивила новым красочным образомРайская птица: роскошная Винни Харлоу удивила новым красочным образом

Винни Харлоу в платье от Richard Quinn (фото: instagram.com/richardquinn)

26-летняя модель надела длинное черное платье с яркой вышивкой, расшитое бисером. Но экзотические растения, которые сверху донизу "заплели" наряд – не единственное его украшение. Сзади к платью был пришит объемный шлейф из черной полупрозрачной ткани. Дополнили лук девушки изысканные украшения от легендарного ювелирного дома Fabergé из коллекции Secret Garden: колье, браслеты, серьги с разноцветными камнями. Последний штрих: безупречный макияж и гладко зачесанные волосы. Такой красочный образ сделал и без того яркую Винни похожей на райскую птицу. Девушка буквально сразу стала звездой красной дорожки, к которой было приковано внимание гостей и прессы.

Райская птица: роскошная Винни Харлоу удивила новым красочным образом

Райская птица: роскошная Винни Харлоу удивила новым красочным образомУкрашения Fabergé – изысканное дополениние роскошного образа (instagram.com/officialfaberge)

"Спасибо, amfAR, за то, что выбрали меня в качестве сопредседателя! Готова к этому удивительному событию…", – написала она на ствоей странице в Instargam. Подписчики не стали тянуть с восторженными комментариями:

  • Винни! Вы нереальна!
  • Ты выглядишь супер удивительно
  • Ух ты, Винни! Вы готовы править миром... В алмазах
  • Ты просто королева!
  • Ты мое вдохновение
  • Великолепна
  • Ты так гламурна
  • Ангел
  • Люблю тебя, королева!
  • Боже мой! Самая красивая девушка в мире. Я люблю тебя
  • Просто идеал
  • Винни – это победа!
  • Никто не может даже приблизиться к вашей бесконечной красоте
  • Ты так совершенна, храни тебя Бог... ВАУ, ты невероятно красивая…

Напомним, Винни обожает стильные наряды. Ее образы регулярно становятся предметом обсуждения модных порталов и источником вдохновения для поклонников.  

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