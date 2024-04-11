Каннській фестиваль оголосив список учасників: без росіян знову не обійшлося

На Каннський фестиваль щорічно з'їжджаються світові кінокритики, режисери та актори, щоб представити свої проекти та вибрати кращі. І цього року відбудеться 77 церемонія.
Про те, які картини увійшли у список цього року, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Variety.
По-перше, варто сказати, що головою журі призначено Грету Гервіг. Вона стала першою американською жінкою-режисером на цій посаді. І це вже робить фестиваль унікальним.
Конкурс проходитиме з 15 по 24 травня, і його відкриє світова прем'єра сюрреалістичної комедії Квентіна Дюп'є "Другий акт" з Леа Сейду в головній ролі.
Також відомо, що до списку кандидатів увійшла і стрічка країни-агресокри. Робота російського режисера Кирила Серебреннікова присутня у списках учасників. Він представить свій фільм "Limonov: The Ballad of Eddie".
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