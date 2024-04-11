Каннській фестиваль оголосив список учасників: без росіян знову не обійшлося

Що відомо про Каннський фестиваль 2024

По-перше, варто сказати, що головою журі призначено Грету Гервіг. Вона стала першою американською жінкою-режисером на цій посаді. І це вже робить фестиваль унікальним.

Конкурс проходитиме з 15 по 24 травня, і його відкриє світова прем'єра сюрреалістичної комедії Квентіна Дюп'є "Другий акт" з Леа Сейду в головній ролі.

Також відомо, що до списку кандидатів увійшла і стрічка країни-агресокри. Робота російського режисера Кирила Серебреннікова присутня у списках учасників. Він представить свій фільм "Limonov: The Ballad of Eddie".

Повний список кінострічок, які беруть участь у фестивалі:

"Анора" - Шон Бейкер

"Види доброти" - Йоргос Лантімос

"Все, що уявляємо як світло" - Паял Кападіа

"Гранд-тур" - Мігель Гоміш

"Дівчинка з голкою" - Магнус фон Хорн

"Дикий діамант" - Агат Рідінгер

"Лимонов, балада про Едічку" - Кирило Серебренніков

"Мегалополіс" - Френсіс Форд Коппола

"Мій Марчелло" - Крістофер Оноре

"Мотель Дестіно" - Карім Айнуз

"О, Канада" - Пол Шредер

"Охоплені припливом" - Цзя Чжанке

"Парфенопа" - Паоло Соррентіно

"Птах" - Андреа Арнольд

"Розбиті серця" - Жиль Лелуш

"Савани" - Девід Кроненберг

"Субстанція" - Каролі Фаржеа

"Учень" - Алі Аббасі

"Емілія Перес" - Жак Одіар.

Які картини будуть показані поза конкурсом: