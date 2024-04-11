Каннский фестиваль объявил список участников: без россиян снова не обошлось

Что известно о Каннском фестивале 2024

Во-первых, стоит сказать, что главой жюри назначен Грет Гервиг. Она стала первой американской женщиной-режиссером на этом посту. И это уже делает фестиваль уникальным.

Конкурс будет проходить с 15 по 24 мая, и его откроет мировая премьера сюрреалистической комедии Квентина Дюпье "Второй акт" из Леа Сейда в главной роли.

Также известно, что в список кандидатов вошла и картина страны-агресокры. Работа российского режиссера Кирилла Серебренникова присутствует в списках участников. Он представит свой фильм "Limonov: The Ballad of Eddie".

Полный список кинолент, участвующих в фестивале:

"Анора" - Шон Бейкер

"Виды доброты" - Йоргос Лантимос

"Все, что представляем как свет" - Паял Кападиа

"Гранд-тур" - Мигель Гомиш

"Девочка с иглой" - Магнус фон Хорн

"Дикий бриллиант" - Агат Ридингер

"Лимонов, баллада об Эдичке" - Кирилл Серебренников

"Мегалополис" - Фрэнсис Форд Коппола

"Мой Марчелло" - Кристофер Оноре

"Мотель Дестино" - Карим Айнуз

"О, Канада" - Пол Шредер

"Охваченные приливом" - Цзя Чжанке

"Парфенопа" - Паоло Соррентино

"Птица" - Андреа Арнольд

"Разбитые сердца" - Жиль Лелуш

"Саваны" - Дэвид Кроненберг

"Субстанция" - Кароли Фаржеа

"Ученик" - Али Аббаси

"Эмилия Перес" - Жак Одиар.

Какие картины будут показаны вне конкурса: