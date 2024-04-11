Каннский фестиваль объявил список участников: без россиян снова не обошлось

На Каннский фестиваль ежегодно съезжаются мировые кинокритики, режиссеры и актеры, чтобы представить свои проекты и выбрать лучшие. В этом году состоится 77-ая церемония.
Какие картины вошли в список этого года, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Variety.
Во-первых, стоит сказать, что главой жюри назначен Грет Гервиг. Она стала первой американской женщиной-режиссером на этом посту. И это уже делает фестиваль уникальным.
Конкурс будет проходить с 15 по 24 мая, и его откроет мировая премьера сюрреалистической комедии Квентина Дюпье "Второй акт" из Леа Сейда в главной роли.
Также известно, что в список кандидатов вошла и картина страны-агресокры. Работа российского режиссера Кирилла Серебренникова присутствует в списках участников. Он представит свой фильм "Limonov: The Ballad of Eddie".
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